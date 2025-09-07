Van Hooijdonk pleit voor Ajax-speler: "Ik had voor hem gekozen"

Pierre van Hooijdonk vindt dat Ronald Koeman Wout Weghorst in de spits had moeten opstellen tijdens het WK-kwalificatieduel van Oranje tegen Litouwen. Volgens de oud-voetballer paste de Ajax-spits beter in de punt van de aanval vanwege de verdedigende speelstijl van de Litouwers. Bondscoach Koeman koos echter voor Memphis Depay.

"Vaak wordt er uit gegaan van een vaste basis", zegt Van Hooijdonk bij de NOS. "In principe vind ik dat je elk duel van wedstrijd tot wedstrijd moet bekijken. Dan moet je tegen Litouwen eigenlijk kiezen voor Weghorst. Dat doet Koeman dan toch niet. Hij houdt het geraamte intact ondanks de vijf wissels."

Rafael van der Vaart haakt in. "Ik snap wat Pierre zegt, maar Memphis Depay heeft iets om zich heen hangen." Van Hooijdonk: "Hij moet er ook niet uit, maar ik zou hem op tien zetten." Van der Vaart is blij met Depay. "Hij is tot nu toe nog steeds onze beste aanvaller en in dit soort wedstrijden denkt hij natuurlijk ook dat hij de records zal verbreken. Ik ben blij dat hij speelt, omdat het onze beste aanvaller is."