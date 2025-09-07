Kick-Off
Driessen snoeihard over ex-Ajacied: "Wordt grootste miskoop ooit"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Van Hooijdonk pleit voor Ajax-speler: "Ik had voor hem gekozen"

Joram
bron: NOS
Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart
Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Pierre van Hooijdonk vindt dat Ronald Koeman Wout Weghorst in de spits had moeten opstellen tijdens het WK-kwalificatieduel van Oranje tegen Litouwen. Volgens de oud-voetballer paste de Ajax-spits beter in de punt van de aanval vanwege de verdedigende speelstijl van de Litouwers. Bondscoach Koeman koos echter voor Memphis Depay.

"Vaak wordt er uit gegaan van een vaste basis", zegt Van Hooijdonk bij de NOS. "In principe vind ik dat je elk duel van wedstrijd tot wedstrijd moet bekijken. Dan moet je tegen Litouwen eigenlijk kiezen voor Weghorst. Dat doet Koeman dan toch niet. Hij houdt het geraamte intact ondanks de vijf wissels."

Rafael van der Vaart haakt in. "Ik snap wat Pierre zegt, maar Memphis Depay heeft iets om zich heen hangen." Van Hooijdonk: "Hij moet er ook niet uit, maar ik zou hem op tien zetten." Van der Vaart is blij met Depay. "Hij is tot nu toe nog steeds onze beste aanvaller en in dit soort wedstrijden denkt hij natuurlijk ook dat hij de records zal verbreken. Ik ben blij dat hij speelt, omdat het onze beste aanvaller is."

Pierre van Hooijdonk Rafael van der Vaart Nederlands elftal Wout Weghorst
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
