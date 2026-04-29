Van Hooijdonk prijst Ajacied: "Als hij het op zijn heupen heeft"
Mika Godts maakte afgelopen weekend een schitterende goal tegen NAC Breda. Het deed Ron Jans denken aan de goal van Zlatan Ibrahimovic.
"Mika Ibrahimovic", reageert Jans in NOS Studio Voetbal bij het zien van de goal van de Ajacied. "Dit is toch geweldig?" Net als de voormalig Zweedse profvoetballer draaide Godts de verdediger van NAC Breda helemaal dol.
Ook Pierre van Hooijdonk is lyrisch over de Belgische vleugelaanvaller. "In eerste instantie moet je niet teruglopen, dan weet je dat hij alle kanten op draait. Maar dit is fenomenaal. Bij de eerste goal had hij ook al een grote rol met Berghuis. Als Godts het op zijn heupen heeft is het andere kwaliteit."
