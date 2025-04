Van Hooijdonk prijst Farioli: "Anders was je vijfde geworden"

Pierre van Hooijdonk is lyrisch over Francesco Farioli. De analist begrijpt volledig dat de oefenmeester van Ajax dit seizoen voor realisme heeft gekozen.

Farioli wil nog niets kwijt over een aanstaand kampioenschap, maar Van Hooijdonk denkt niet dat ze het nog weggeven. "Ik vind het niet gek dat hij dat niet doet. Het is onzin dat iedereen het er zoveel over heeft en iedere keer weer die vraag stelt. Je moet als trainer nooit de goden verzoeken", stelt hij in gesprek met VoetbalPrimeur. "De uitgangspositie is natuurlijk fantastisch."

Ook de kritiek op het spel van Ajax gaat er bij Van Hooijdonk niet in. "Het gaat mij erom wat een trainer kan doen met de spelers die beschikbaar zijn. Ik snap dat hij voor deze manier van spelen heeft gekozen. Als je vol voor de aanval was gegaan, was plek vijf het maximaal haalbare geweest", denkt de analist. "We moeten stoppen met het romantiseren van de manier waarop er gevoetbald wordt. Als hij met spelers van FC Barcelona zo speelt als nu met Ajax, dan mogen we er iets van vinden. Dan is het een totaal ander verhaal. Ik begrijp hem hartstikke goed en vind het enorm knap."