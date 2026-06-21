Van Hooijdonk prijst voormalig Ajacied: "De beste bij Nederland"

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk hebben zaterdagavond genoten van Ryan Gravenberch. De analisten vonden de voormalig Ajacied de beste man tegen Zweden (5-1).

Het Nederlands elftal won de tweede groepswedstrijd op het WK met 5-1 en Gravenberch was een van de grote uitblinkers. "Hij straalt zoveel uit. Laten we absoluut hopen dat hij zo blijft spelen, want dat is echt geweldig om te zien", reageert Van der Vaart bij NOS.

De middenvelder kende onder Arne Slot twee geweldige seizoenen bij Liverpool. "Wat bezielde Bayern München? Ze hebben hem voor veel geld verkocht en hem nooit een kans gegeven", vervolgt de analist over de oud-Ajacied.