Van Hooijdonk prijst voormalig Ajacied: "De beste bij Nederland"
Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk hebben zaterdagavond genoten van Ryan Gravenberch. De analisten vonden de voormalig Ajacied de beste man tegen Zweden (5-1).
Het Nederlands elftal won de tweede groepswedstrijd op het WK met 5-1 en Gravenberch was een van de grote uitblinkers. "Hij straalt zoveel uit. Laten we absoluut hopen dat hij zo blijft spelen, want dat is echt geweldig om te zien", reageert Van der Vaart bij NOS.
De middenvelder kende onder Arne Slot twee geweldige seizoenen bij Liverpool. "Wat bezielde Bayern München? Ze hebben hem voor veel geld verkocht en hem nooit een kans gegeven", vervolgt de analist over de oud-Ajacied.
Ook Van Hooijdonk is enthousiast. "Het is zo’n atleet. Hij draait op de juiste momenten we. In de eerste vijftien minuten tegen Zweden had hij al meer balcontacten dan tegen Japan. Hij was echt bepalend", oordeelt hij. "Alles klopt aan deze jongen, op zijn afstandsschot na. Het liefst wil je dat hij dat ook beheerst. Het is zo’n dynamische speler. Vandaag (zaterdag, red.) vond ik hem de beste aan de kant van Nederland."
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