Van Hooijdonk verbaasd na Weghorst-interview: "Onbegrijpelijk"

Pierre van Hooijdonk vindt het opvallend dat er tijdens de wedstrijd van Oranje tegen Malta geen duidelijk lijstje met strafschopnemers was. Het Nederlands elftal kreeg twee penalty’s, maar er bleek onduidelijkheid te bestaan over wie ze moest nemen.

Cody Gakpo benutte uiteindelijk beide strafschoppen en was daarmee goed voor twee doelpunten, maar ook Wout Weghorst had gehoopt dat hij de penalty’s mocht nemen. Na afloop gaven beide spelers in een interview toe dat zij niet wisten wie de aangewezen strafschopnemer was.

Van Hooijdonk vindt het raar dat er onduidelijkheid was over de strafschoppen. "Ik vind het echt heel erg bijzonder dat de afspraken op het allerhoogste niveau niet duidelijk zijn. Dat vind ik echt onbegrijpelijk", begint de analist bij de NOS. "Dat is voor mij het eerste en makkelijkste wat je als bondscoach op papier kan zetten. Daar zal iedereen zich, helemaal bij het Nederlands elftal, normaal gesproken aan houden."

Rafael van der Vaart denkt te weten hoe het gegaan is. "Ik denk dat ze gezegd hebben: Jullie twee nemen ze, kijk maar wie het best in de wedstrijd zit. Dan heb je al gedoe: wanneer zit iemand goed in de wedstrijd? Een spits heeft het vaak nodig als hij niet in de wedstrijd zit. Gakpo neemt ze volgens mij altijd als Memphis niet speelt. Ik dacht: nou, dat is wel duidelijk dan. Blijkbaar toch niet", aldus Van der Vaart.