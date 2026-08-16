Van Hooijdonk wilde oud-Ajacied als bondscoach: "Veel weerstand"
Pierre van Hooijdonk heeft de nodige vraagtekens bij de keuze voor Xavi als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De voormalig Oranje-international had liever een Nederlandse trainer voor de groep gezien en vermoedt dat de KNVB uiteindelijk voor de Spanjaard heeft gekozen na de nodige weerstand rond Michael Reiziger.
In gesprek met de NOS laat Van Hooijdonk duidelijk merken dat hij de aanstelling niet begrijpt. "We hebben hele goede Nederlandse trainers op dit moment, die eigenlijk ook beschikbaar waren. Een halfjaar geleden waren zij dat zeker en daar zie je nu vanaf."
Ook de duur van het contract roept bij Van Hooijdonk vragen op. Xavi heeft zich tot en met het WK van 2030 aan de KNVB verbonden. "Ook nog eens een vierjarig contract. Dat betekent ook dat je een Peter Bosz, Erik ten Hag, die zet je vier jaar lang in de kast. Waarom? Een tweejarig contract was prima geweest en dan kan je daarna ook weten of je met Ten Hag of Bosz door kan en dan heb je een gerenommeerde Nederlandse coach aan het roer van de KNVB."
Volgens Van Hooijdonk was Xavi bovendien helemaal niet de eerste optie. "Ik denk eigenlijk dat men liever met Michael Reiziger in zee was gegaan en dat het uiteindelijk toch op te veel weerstand is komen te staan. Waardoor je nu uiteindelijk bij Xavi bent uitgekomen. In het gehele voortraject is zijn naam nergens genoemd en dat heeft niets te maken met dingen geheimhouden. Xavi zat bij het groepje van trainers die nog geen job hadden en dat is niet uit luxe."
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