Van Hooijdonk woest op Oranje: "Ik word er echt kotsmisselijk van"
Pierre van Hooijdonk heeft stevige kritiek geuit op het Nederlands elftal na de uitschakeling op het WK 2026. De NOS-analist stoorde zich vooral aan de manier waarop enkele Oranje-internationals hun strafschop namen tijdens de verloren achtste finale tegen Marokko. Volgens de voormalig spits had bondscoach Ronald Koeman zijn spelers veel duidelijkere instructies moeten geven.
Nederland strandde dinsdag in Monterrey na een zenuwslopende wedstrijd. Na negentig minuten en een verlenging stond het 1-1. Cody Gakpo zette Oranje op voorsprong, maar Issa Diop maakte diep in blessuretijd alsnog gelijk en dwong daarmee een verlenging af. In de daaropvolgende strafschoppenserie trok Marokko met 3-2 aan het langste eind.
Voor Nederland gingen Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville in de fout vanaf elf meter. Kluivert schoot op de paal, Timber mikte naast en de inzet van Summerville werd gekeerd door Yassine Bounou. Alleen Teun Koopmeiners en Wout Weghorst wisten hun strafschop te benutten.
Na afloop spaarde Van Hooijdonk de Oranje-spelers niet. "Druk kan je niet trainen", zo stelde de oud-spits vast. Vervolgens richtte hij zijn pijlen op Koeman, die tijdens zijn actieve loopbaan bekendstond als een van de beste penaltynemers. "We hebben een bondscoach die heeft, denk ik, in zijn carrière 1423 penalty’s genomen en ze bijna allemaal heeft gemaakt. Die heb ik nog nooit bij één van die penalty’s iets geks zien doen. De bal wegleggen, een aanloop nemen en schieten", aldus de analist.
Volgens Van Hooijdonk had Koeman zijn spelers vooraf duidelijke richtlijnen moeten meegeven over de manier waarop zij een strafschop moesten nemen. "En ik zou verwachten dat hij had gezegd, iedereen die een penalty neemt, die mag hem missen, maar allemaal op één manier: aanloop nemen en schieten. Al die idiote dingen, ik word er echt kotsmisselijk van", foeterde hij.
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