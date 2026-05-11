Van Hooijdonk ziet Ajax ploeteren: "Ze zijn blij met een puntje"
Pierre van Hooijdonk is niet te spreken over de Eredivisie dit seizoen. De oud-prof spreekt van 'één van de slechtste jaren' van de afgelopen tijd. Van Hooijdonk zag de Nederlandse ploegen ook in Europa 'matig' presteren.
"Ik denk dat we wel kunnen stellen dat dit seizoen één van de slechtste jaren is geweest van de afgelopen tijd", zegt Van Hooijdonk bij Studio Voetbal. "Qua niveau van de Eredivisie. Dat hebben we terug gezien op Europees niveau, waar de Nederlandse ploegen eigenlijk allemaal matig hebben gepresteerd, misschien op Go Ahead na."
"PSV staat daar echt op grote afstand boven", vervolgt de oud-international. "We zitten vanmiddag te kijken, Feyenoord kan eigenlijk niet winnen van AZ en Ajax dat loopt te ploeteren tegen FC Utrecht. Er waren jaren dat je Ajax-thuis en Feyenoord-thuis zo kun invullen, dat waren allemaal eentjes. Tegenwoordig zijn ze blij als ze een puntje hebben en ik denk dat dit wel veel zegt over het niveau."
PSV was dit seizoen de ongenaakbare kampioen en Feyenoord stelde zondag het tweede Champions League-ticket veilig, ook al spelen de Rotterdammers matig dit seizoen. "Ik denk dat ze allemaal balen dat ze een inzinking hebben gehad", geeft Van Hooijdonk aan. "FC Twente en FC Utrecht denken dat ook allemaal, als ze een paar puntjes meer hadden gehad, dan hadden we misschien Champions League gehaald."
Theo Janssen is het daarmee eens. "Dit was de kans. Twente heeft het in het begin lastig gehad en sinds John er zit staan ze tweede op de ranglijst. NEC doet het natuurlijk bijzonder goed, maar uiteindelijk staan zij op plekken, dat is al heel erg knap. Uiteindelijk heeft het ermee te maken dat Ajax en Feyenoord heel erg ondermaats hebben gepresteerd", aldus de oud-speler van onder meer Ajax en FC Twente.
