Van Hooijdonk ziet Ajax ploeteren: "Ze zijn blij met een puntje"

Pierre van Hooijdonk is niet te spreken over de Eredivisie dit seizoen. De oud-prof spreekt van 'één van de slechtste jaren' van de afgelopen tijd. Van Hooijdonk zag de Nederlandse ploegen ook in Europa 'matig' presteren.

"Ik denk dat we wel kunnen stellen dat dit seizoen één van de slechtste jaren is geweest van de afgelopen tijd", zegt Van Hooijdonk bij Studio Voetbal. "Qua niveau van de Eredivisie. Dat hebben we terug gezien op Europees niveau, waar de Nederlandse ploegen eigenlijk allemaal matig hebben gepresteerd, misschien op Go Ahead na."

"PSV staat daar echt op grote afstand boven", vervolgt de oud-international. "We zitten vanmiddag te kijken, Feyenoord kan eigenlijk niet winnen van AZ en Ajax dat loopt te ploeteren tegen FC Utrecht. Er waren jaren dat je Ajax-thuis en Feyenoord-thuis zo kun invullen, dat waren allemaal eentjes. Tegenwoordig zijn ze blij als ze een puntje hebben en ik denk dat dit wel veel zegt over het niveau."