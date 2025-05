Van Hooijdonk ziet Ajax-speler uitblinken: "Vele malen beter"

Sparta won zaterdagavond met 0-3 op bezoek bij Almere City en daardoor staat de ploeg van trainer Maurice Steijn nu op een (gedeelde) tiende plek in de Eredivisie. Op de Eredivisie-ranglijst vanaf 1 januari 2025 staat de ploeg zelfs op een vijfde plek, achter Ajax, Feyenoord, PSV en FC Utrecht. Pierre van Hooijdonk beseft dat de club uit Rotterdam in de tweede seizoenshelft profiteert van spelers die onder contract staan bij Ajax, Feyenoord en FC Twente.

“Natuurlijk is het knap. Een supergoede trainer hebben ze", sprak hij zondagavond bij Studio Voetbal. "Het mooie is dat Steijn het ongelijk bewijst van de technisch directeur. Steijn stapte in toen Sparta elfde stond en zakte met dezelfde spelers als zijn voorganger Jeroen Rijsdijk naar de zestiende plek. Daarna haalde Steijn zeven goede, Eredivisie-waardige spelers, zoals Eiting, Hlynsson, Van Bergen, Van Aanholt en Zechiël", blikt Van Hooijdonk terug.

"Dat maakt Sparta vele malen beter. Dan gaat hij wedstrijden winnen", vervolgt de voormalig Oranje-internationl. "Ik vind het heel logisch dat ze staan waar ze staan, met deze kwaliteiten. Maar dat heeft wel te maken met Steijn, en niet met de technisch directeur Gerard Nijkamp. Die heeft de spelers helemaal niet gehaald. De spelers komen uit de koker van Steijn", constateert Van Hooijdonk. FC Twente-huurling Mitchell van Bergen zette Sparta afgelopen weekend op voorsprong met een wonderschone treffer, terwijl ook Ajax-huurling Kristian Hlynsson trefzeker was in de slotfase. Zechiël werd na 84 minuten gewisseld.