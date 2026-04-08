Van Kempen noemt twee zwakste schakels bij Ajax: "Echt slecht"

Ajax verloor zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van FC Twente en Jop van Kempen toont zich kritisch over de ploeg van trainer Oscar Garcia. De verslaggever van Het Parool zag twee zwakke schakels bij de club uit Amsterdam.

"Sutalo was echt slecht en doodongelukkig; zowel verdedigend als opbouwend was het niets en het leek net alsof hij met de ziel onder de arm liep", vertelt hij in de podcast Branie. "Steur was zonder bal niet zo goed tegen FC Twente; zijn actieradius en snelheid zijn niet zo hoog. Het zit hem in zijn loopvaardigheid; hij is gewoon niet zo snel", constateert Van Kempen.

"Als hij tegen sterke voetballers wil spelen, krijgt hij het zwaarder", vervolgt hij. "Mentaal kan hij denk ik wel de switch maken, alleen zijn lichaam is niet zo snel. Op pure snelheid tegen een snelle back wordt hij gewoon uitgespeeld. Hij kan wel de spelsituaties goed lezen en aan de bal is hij wel erg goed, en een goede voetballer redt het altijd", stelt Van Kempen.