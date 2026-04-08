Van Kempen noemt twee zwakste schakels bij Ajax: "Echt slecht"
Ajax verloor zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van FC Twente en Jop van Kempen toont zich kritisch over de ploeg van trainer Oscar Garcia. De verslaggever van Het Parool zag twee zwakke schakels bij de club uit Amsterdam.
"Sutalo was echt slecht en doodongelukkig; zowel verdedigend als opbouwend was het niets en het leek net alsof hij met de ziel onder de arm liep", vertelt hij in de podcast Branie. "Steur was zonder bal niet zo goed tegen FC Twente; zijn actieradius en snelheid zijn niet zo hoog. Het zit hem in zijn loopvaardigheid; hij is gewoon niet zo snel", constateert Van Kempen.
"Als hij tegen sterke voetballers wil spelen, krijgt hij het zwaarder", vervolgt hij. "Mentaal kan hij denk ik wel de switch maken, alleen zijn lichaam is niet zo snel. Op pure snelheid tegen een snelle back wordt hij gewoon uitgespeeld. Hij kan wel de spelsituaties goed lezen en aan de bal is hij wel erg goed, en een goede voetballer redt het altijd", stelt Van Kempen.
'Voormalig doelwit van Ajax nu in beeld bij Spaanse subtopper'
'PSV neemt Ajax niet serieus en vertrekt vlak voor duel naar Ibiza'
'Jordi Cruijff wil vleugelaanvaller gratis gaan ophalen bij PSG'
Ziyech in opspraak en ontvangt ernstig dreigement vanuit Israël
Evgeniy Levchenko over paspoortgate: "Mensen sloten hun ogen!"
Farioli op weg naar Ajax-scenario? "Het is een teleurstelling"
Johan Derksen snapt Ajax niet: "Hoe kunnen ze die nou kopen?"
Van Rooij poseert met jonge Ajax-supporter: "Een prachtig gebaar"
Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"
Strijd om plek 2 en 3: resterende programma's Ajax & concurrenten
"Ik denk dat Ajax zo slecht was omdat FC Twente zo goed was"
FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"
Heracles-directeur hoopvol: "Dat moet dan de ommekeer worden"
Ajax-doelman wacht operatie: "Dit seizoen niet meer in actie"
John van den Brom: "Heus nagedacht om trainer van Ajax te worden"
Koeman terug naar de Eredivisie? "Hij heeft het me ooit beloofd"
VIDEO | Van der Vaart woest op Ajax-speler: teamgenoten grijpen in
Dennis Bergkamp wil niet terug naar Ajax: "Dan is het klaar ook"
Theo Janssen adviseert Ajax-speler te vertrekken: "Een no-brainer"
Youri Mulder hard: "Zijn uitspraken zijn dramatisch voor Ajax"
Weghorst 'juicht' niet: "Hij weet misschien wat er komen gaat"
Rob Jansen: "Ik vind hen op dit moment toch stabieler dan Ajax"
Van Dop duidelijk: "Dan krijg je een Ajax - Feyenoord-situatie"
Boulahrouz kritisch: "Ajax is op alle fronten helemaal afgetroefd"
Willem Vissers over Ajax: "Dat is een ouwehoerenclub geworden"
Erik Dijkstra moest huilen door nederlaag Ajax: "Paar baco's op"
Flamingo in opspraak bij PSV-feest: "Wie niet springt die is..."
Borelli dolt Ajacieden op titelfeest PSV: "Op een stil Leidseplein"
Kenneth Perez: "De laatste tien weken heeft hij geen bal geraakt"