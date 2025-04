Van Kooperen roemt vier talenten: "Beter om bij Ajax te blijven"

Tim van Duijn ziet dat Ajax er in geslaagd is om diverse talenten - zoals Sean Steur, Rayane Bounida en Jorthy Mokio - langdurig vast te leggen, terwijl de club uit Amsterdam in het verleden spelers als Silvano Vos en Gabriel Misehouy zag vertrekken.

Nathan van Kooperen, de zaakwaarnemer van Rayane Bounida, toont zich realistisch. "Er zijn zoveel voorbeelden van jonge spelers die te vroeg vertrokken zijn bij Ajax", legt hij uit op de website van VI. "Waar staan die nu in hun carrière? En ik snap het wel hè, want voor sommige families is de verleiding groot om te kiezen voor een club die vijf keer meer betaalt dan Ajax. De situatie is niet voor iedereen hetzelfde. Zeg dan maar eens nee, maar het is vaak toch het beste om te blijven en vanuit Ajax een andere stap te maken", constateert Van Kooperen.

"Dan haal je zowel sportief als financieel op de lange termijn meer uit je carrière. Kijk eens naar waar spelers als Rayane Bounida, Mika Godts, Jorthy Mokio en Jorrel Hato nu staan", vervolgt hij. "Hato had op zijn zestiende al naar topclubs kunnen gaan, maar koos daar niet voor. De grote clubs komen uiteindelijk toch wel voor je. Je wordt er niet gelukkig van om ergens in een B-elftal te spelen. Als je slimme keuzes maakt, valt uiteindelijk alles op zijn plek. Het is wellicht veel wijzer om bij Ajax te blijven en Europees voetbal te spelen", besluit Van Kooperen.