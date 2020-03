Geschreven door Jessica Westdijk 07 mrt 2020 om 11:03

Benjamin van Leer ligt nog ruim een jaar vast in Amsterdam, maar uitzicht op speelminuten heeft hij allerminst. In 2017 kwam hij over van Roda JC en werd hij gezien als een potentiële eerste keeper voor Ajax. Maar inmiddels staat Andre Onana al een aantal jaren onder de lat en is er geen ruimte voor Van Leer.

Een vertrek aanstaande zomer lijkt dan ook logisch: “Ajax wil nog steeds meedenken, die afspraak heeft de club gemaakt met Mustapha Nakhli. Hij doet de zaken voor jongens als Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui, maar laat ook mij niet vallen. Hij ziet wat ik er allemaal voor over heb om me straks weer te laten gelden. We zijn samen op zoek naar een mooie oplossing. Die komt er vast, een aantal clubs heeft al geïnformeerd”, vertelt hij in Voetbal International.

“Op dit moment voelt het voor mij alsof ik in een kooi zit opgesloten. Nog even en dan mag ik er uit. Ik kan niet wachten”, aldus de doelman. Een Spaanse club zou voor hem ideaal zijn, aangezien zijn vriendin Lieke Martens bij FC Barcelona speelt. “Voor ons samen zou het handig zijn als ik ergens in de buurt aan de slag zou kunnen. Maar dat is niet leidend nu. Lieke en ik zitten niet aan elkaar vast, we maken de keuzes die goed zijn voor onze eigen carrières.”