Van Leer geeft tekst en uitleg: "Huntelaar opende echt mijn ogen"

Niek
Lieke Martens en Benjamin van Leer
Lieke Martens en Benjamin van Leer Foto: © BSR Agency

Benjamin van Leer (33) besloot om vroegtijdig te stoppen met zijn voetballoopbaan. De voormalig profvoetballer, die een relatie heeft met Lieke Martens, kwam dankzij teamgenoot Klaas-Jan Huntelaar in een hotel in Venlo tot inkeer.

De twee waren teamgenoten bij Ajax. De Amsterdammers speelde uit bij VVV-Venlo en de spelers verbleven in een hotel. Er stond een bordje met het schema, 23.00 uur: slapen viel te lezen. "Klaas-Jan zei: "Ik heb drie kinderen en nu gaat iemand mij vertellen hoe laat ik moet gaan slapen?" Door die simpele zin werd ik wakker. 25 jaar oud was ik. Moet je nagaan wat voor suffe gast ik eigenlijk was. Hij opende echt mijn ogen", verklaart Van Leer tegenover Voetbal International.

"Iedereen moet het zelf weten, maar als volwassen man hoeft toch niemand je te vertellen hoe laat je gaat slapen? Dus ja, vrijheid vind ik heel belangrijk, ik kan het iedereen aanraden. Je moet alleen wel iets hebben. Het bekende zwarte gat heb ik nooit meegemaakt, maar daar wil je niet in belanden", aldus Van Leer.

