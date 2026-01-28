Van Leer: "Ik werd door een veel te dikke gozer onder druk gezet"

Benjamin van Leer (33) heeft geen spijt van zijn beslissing om vroegtijdig te stoppen met een loopbaan als profvoetballer. De voormalig Ajax-doelman, die ook bij (Jong) PSV, Roda JC en NAC Breda speelde, speelde vorig jaar echter nog wel een benefietwedstrijd voor het goede doel.

"Huub Stevens en Ruud Brood waren de trainers, ik heb ze allebei gehad in mijn loopbaan. Na twintig minuten vroegen ze of ik wilde gaan zitten", vertelt hij in een interview op de website van VI. "Ik schrok van mezelf. Ik was één van de jongste gestopte voetballers. Tijdens de warming-up werkte iedereen aan z’n balgevoel. Ik was alleen maar aan het babbelen. Komt wel goed, dacht ik", blikt Van Leer terug.

"Nou, ik liet een bal uit m’n handen glippen en bij de eerste bal die ik wilde aannemen, wilde ík naar rechts, maar ging de bal naar links. Ik werd door een veel te dikke gozer onder druk gezet, maar had er alle moeite mee", vervolgt hij. "We speelden tegen allemaal YouTubers die ik niet kende en als die de bal hadden, gingen de kinderen juichen. Ik zat met Paul Verhaegh in het team, die toch een WK heeft gespeeld. Ze wilden handtekeningen van die YouTubers. Ik vroeg me af of ik wat had gemist. Een mooier verhaal kan ik er niet van maken", lacht Van Leer.

"Clubs hoeven niet meer te bellen, maar dat zullen ze sowieso niet meer doen", voorspelt hij. "Bij één van m’n laatste aanbiedingen lag ik op het strand in maart in m’n zwembroek. Go Ahead Eagles zocht een keeper omdat Erwin Mulder geblesseerd was. Of ik een paar maanden wilde komen. Heel leuk dat ze aan me dachten, het is een mooie club, daar lag het niet aan, maar ik heb netjes afgezegd. Het contrast was mij te groot", besluit Van Leer over het aanbod van de club uit Deventer. Mulder speelde van 2022 tot 2024 in de Adelaarshorst.