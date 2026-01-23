Van Leer: "Ik zat in de wedstrijdselectie, ze herkenden me niet"

Benjamin van Leer is de laatste jaren vooral 'de man van' Lieke Martens. De voormalig doelman van onder meer Ajax en Roda JC was, toen hij voor het eerst bij Martens thuis kwam, aardig onder de indruk van al haar prijzen.

Dat vertelt Van Leer, inmiddels makelaar in Spanje, in gesprek met Voetbal International. Martens had onder andere de EK-trofee en haar awards voor beste speelster van de wereld en het EK thuis staan. "En wat had ik thuis staan? Beste speler van Roda JC in 2016. Ben ik heel blij mee, maar… Shit. Wat ga ik laten zien? Overigens hebben haar ouders haar bekers uitgestald, die heeft ze zelf gewoon in de verhuisdozen laten zitten."

"Ik heb ze nu in Estepona opnieuw uit de dozen gehaald. Man, als ik de beste van de wereld was, had ik die beker de hele dag op de eettafel gezet, zodat iedereen het zou zien. Maar zo is het nu eenmaal. Ik ben trots op haar", zegt de voormalig doelman.

Van Leer werd al snel gezien als 'de vriend van'. "We liepen op Schiphol en we hadden onze relatie nog niet naar buiten gebracht. Kwamen er twee gasten aanlopen met AFCA (Ajax, red.) op hun trui. Ik was tweede keeper van Ajax, hè, zat gewoon in de wedstrijdselectie. Ze wilden een foto. Hé Lieke, mag ik met jou op de foto? Wij een beetje lachen: Zo gaat het dus vanaf nu. Daarna vroegen ze mij om de foto te maken. Dat deden ze in het Engels. Ze herkenden me niet eens", lacht hij.