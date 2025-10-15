Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Van Leeuwen waarschuwt Ajax-fans: "Verpest een leuke voetbaldag"

Niek
Marianne van Leeuwen namens de KNVB in Zeist
Marianne van Leeuwen namens de KNVB in Zeist

De KNVB laat weten dat het aantal opgelegde landelijke stadionverboden afgelopen seizoen is gedaald van 1.100 naar 824 en bovendien was er ook 'minder geweld' in en rondom de stadions. Marianne van Leeuwen toont zich enthousiast over de hoopgevende statistieken. 

"De pakkans is de afgelopen jaren fors verhoogd, maar doordat er in totaal minder mensen betrokken waren bij incidenten zijn er uiteraard ook minder stadionverboden opgelegd", legt ze uit op de website van de voetbalbond. "Clubs zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in de stadions en hebben de afgelopen jaren vele miljoenen euro’s in hun veiligheidsorganisatie geïnvesteerd. Van opleidingen en crowd control tot de inzet van nieuwe technologieën. Hiervoor mogen zij zeker de credits krijgen die ze verdienen", aldus Van Leeuwen, die wel een duidelijke boodschap heeft voor potentiële raddraaiers. 

"Ondanks dat er het afgelopen seizoen minder vaak grootschalige incidenten waren, blijft elk incident er een te veel", waarschuwt ze. "Het verpest een leuke voetbalmiddag of -avond en zeker voor de mensen die in het stadion werken kan de impact groot zijn. Daarom blijven we ons samen met zowel de clubs, leagues en supporters als onze partners de gemeenten, overheid, politiek, politie en OM onverminderd inzetten voor gastvrije en veilige stadions waar iedereen volop van het voetbal kan genieten", besluit Van Leeuwen vastberaden. Alle genoemde cijfers, waaronder de incidenten rondom FC Dordrecht - ADO Den Haag (17 augustus 2024) en Feyenoord - NAC Breda (22 september 2024) zijn door de KNVB in de 'Veiligheidsmonitor' gepubliceerd. 

Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
