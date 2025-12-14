Studio Sedee
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
Van Loen kreeg kogelbrief in Ajax-tijd: "Dat waren er heel veel"

Gijs Kila
bron: Sportnieuws.nl
John van Loen
John van Loen Foto: © Pro Shots

John van Loen was als voetballer niet onomstreden. De oud-spits van Ajax en Feyenoord kreeg in veel stadions te maken met scheldpartijen en vijandige reacties. Zelfs jaren na zijn carrière bleef hij daarmee geconfronteerd worden. In aanloop naar de Klassieker vertelt Van Loen aan Sportnieuws.nl openhartig over haat, dreigementen en een opmerkelijke kogelbrief uit zijn Ajax-tijd.

Van Loen maakte in de jaren tachtig en negentig naam als spits bij onder meer FC Utrecht, Roda JC, Ajax en Feyenoord. Bij Ajax kende hij sportief succes, al werd hij nooit gezien als een typische Ajax-spits. "Ik heb in het eerste seizoen bijna dertig wedstrijden gespeeld en meer dan tien doelpunten gemaakt, hè. Ik heb de UEFA Cup in 1992 gewonnen met Ajax. Zo slecht heb ik het niet gedaan, ondanks dat ik geen Stefan Pettersson was."

Na een blessuregevoelig seizoen vertrok Van Loen in de winterstop naar Feyenoord. Een overstap die tegenwoordig tot grote onrust zou leiden, maar destijds relatief geruisloos verliep. "Er was eigenlijk helemaal geen rumoer. Voor mij was het heel makkelijk, ook doordat er geen social media waren."

Opvallend genoeg werd Van Loen bij zijn eerste Klassieker namens Feyenoord toegezongen door Ajax-fans. "Ik was best wel geliefd. Toen we de UEFA Cup wonnen, had ik een groot feest voor de deur. Er kwam zelfs een fanfare door de straat. Nou, toen ik kampioen werd met Feyenoord zag ik helemaal niemand. Ze hadden liever mijn raam ingegooid, denk ik", lacht hij.

Toch kreeg Van Loen niet alleen warme reacties. Tijdens zijn Ajax-periode ontving hij ooit een kogelbrief. "Bij Ajax had ik een postvak naast John van ’t Schip, voor wie de liefdesverklaringen niet aan te slepen waren." Toen er eindelijk ook voor Van Loen post lag, was hij aanvankelijk blij. "Dat heb ik dan weer", zegt hij lachend. De brief bleek echter een kogel te bevatten. "Het is jammer dat ik hem niet bewaard heb, want er zat ook nog een briefje bij. Ik moest ‘m afgeven aan de politie voor de aangifte."

Van Loen relativeert het incident jaren later. "Als het nu zou gebeuren, dan zou dat nieuws écht ontploft zijn, maar ik heb er nooit meer wat van gehoord en er is ook nooit ruchtbaarheid aan gegeven." Wie de afzender was, bleef onbekend. "Het zou wel van iemand zijn die mij niet mag, maar dat waren er héél veel."

Volgens Van Loen riep zijn speelstijl sterke emoties op. "Je was vóór of tegen mij. Ik haalde met mijn spel gewoon het bloed onder de nagels vandaan bij mensen." Ook na zijn loopbaan kreeg hij daarmee te maken. "Een paar jaar geleden was ik bij AZ en werd ik uitgescholden met het K-woord door een vader met een kind." Van Loen reageerde niet. "Maar ik zei alleen: dat heb je eenmaal met mensen die geen IQ hebben."

Met het oog op de Klassieker van zondag kijkt Van Loen met gemengde gevoelens naar Ajax en Feyenoord. Zelf genoot hij juist van de vijandigheid rondom het duel. "Ik vond de busreis naar de Klassieker het mooiste wat er is. Ik kon er ook wel van genieten dat de mensen met de middelvingers naar je stonden te schreeuwen. Dat is toch leuk, man." Over de komende editie is hij duidelijk: "Als Feyenoord speelt zoals de laatste weken, dan krijgt Ajax het heel zwaar."

