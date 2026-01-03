Van Marwijk kijkt kritisch: "Dat is een tegenvaller voor Ajax"

Oud-bondscoach Bert van Marwijk heeft zich in zijn column in De Telegraaf uitgesproken over de huidige situatie van Kenneth Taylor bij Ajax. Daarbij gaat hij in op het uitblijven van een grote buitenlandse transfer en de positie van de middenvelder binnen de club.

Volgens Van Marwijk is het voor zowel Ajax als Taylor zelf een teleurstelling dat een stap naar het buitenland tot nu toe is uitgebleven. "Een tegenvaller voor Ajax en als ik het goed begrijp voor de speler zelf is dat Kenneth Taylor nog geen grote transfer heeft gemaakt", schrijft de ervaren trainer. Van Marwijk benadrukt echter dat Taylor binnen Ajax nog altijd van waarde is. "Taylor vind ik een goede voetballer voor Ajax en heeft zijn waarde hier." Tegelijkertijd plaatst hij de ontwikkeling van de middenvelder in perspectief door hem te vergelijken met absolute topspelers uit het verleden.

Daarin ziet Van Marwijk een duidelijk verschil. "Maar zijn situatie is anders dan van bepaalde supertalenten die er in het verleden in één keer stonden." Vervolgens noemt hij enkele iconische namen uit de Ajax- en voetbalgeschiedenis. "Of je nu Cruijff, Van Basten, Rijkaard, Sneijder of Van der Vaart noemt, allemaal spelers die geen trainer nodig hadden en die je bij elke club in het buitenland kon neerzetten." Volgens Van Marwijk was het bij die generatie direct duidelijk dat ze ook buiten Nederland zouden slagen. "Geef ze een bal en ze gaan schitteren. Je wist dat die het daar gingen maken."