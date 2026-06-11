Van Marwijk waarschuwt Koeman: "Die zat bij Ajax op de bank"
Het WK gaat donderdagavond eigenlijk beginnen voor het Nederlands elftal staat zondag de wedstrijd tegen Japan op het programma. Bert van Marwijk hoopt dat alle puzzelstukjes in elkaar gaan vallen bij de ploeg van trainer Ronald Koeman.
"Het gaat er nu om dat de groep de juiste instelling heeft", schrijft hij op de website van De Telegraaf. "Ik hamerde daar al twee jaar voor het WK in Zuid-Afrika op. Vanuit de media werd beweerd dat we niets te zoeken hadden op het WK, want we hadden geen verdediging! Van der Sar was gestopt, ik koos voor Stekelenburg, die bij Ajax op de bank zat", herinnert Van Marwijk zich nog.
"Ik had geen rechtsback, nam Gregory van der Wiel als 19-jarige op die plek, de linksachter (Van Bronckhorst, red.) was 35 jaar en het centrale duo (Heitinga en Mathijssen) was niet de snelste…", vervolgt hij. "Tegen het einde van het toernooi zei iedereen: ’Goh, je had wereldkampioen kunnen worden met dat team’. Het ging er vooral om dat de boel goed in elkaar zat", constateert Van Marwijk.
"Mark (van Bommel) en Nigel (de Jong) waren het blok op het middenveld, de meest creatieve man, Wesley (Sneijder) ervoor. Mark en Nigel wisten dat Wesley af en toe wat liet lopen", blikt hij terug. "Ze wisten ook dat ze de bal zo snel mogelijk bij Wesley moesten brengen. Als die werd aangespeeld, gingen Kuyt en Robben al lopen. Ze waren niet allemaal vrienden, maar accepteerden alles van elkaar. Voor dat ene doel", aldus Van Marwijk.
"Er moet nu wat ontstaan in de groep. De beste spelers winnen niet het toernooi, maar wel het beste team", beseft hij. "Het moet gewoon gaan passen in het elftal en dat gebeurt vaak, heb ik geleerd, met toeval. Kijk naar 1988, Marco van Basten was reserve achter Johnny Bosman. Toch werd Van Basten de grote man van het toernooi", weet Van Marwijk, die ook nog een ander voorbeeld noemt.
"En paar interlands geleden speelde Teun Koopmeiners op de rechtsbuitenpositie en dat ging wonderwel héél goed", herinnert hij zich nog. "Koeman kan 20 rechtsbuitens met een actie of snelheid opstellen, die ruimte moeten maken voor Dumfries achter zich, en hij kan er duizend keer op trainen, maar in de praktijk lukt het dan toch niet. In die wedstrijd met Koopmeiners ging het hartstikke goed; Nederland creëerde ook nog een extra man op het middenveld en er was ruimte voor de opkomende back. Ik weet zeker dat Koeman dit nu in zijn achterhoofd heeft", besluit Van Marwijk.
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