Van Marwijk waarschuwt Koeman: "Die zat bij Ajax op de bank"

Het WK gaat donderdagavond eigenlijk beginnen voor het Nederlands elftal staat zondag de wedstrijd tegen Japan op het programma. Bert van Marwijk hoopt dat alle puzzelstukjes in elkaar gaan vallen bij de ploeg van trainer Ronald Koeman.

"Het gaat er nu om dat de groep de juiste instelling heeft", schrijft hij op de website van De Telegraaf. "Ik hamerde daar al twee jaar voor het WK in Zuid-Afrika op. Vanuit de media werd beweerd dat we niets te zoeken hadden op het WK, want we hadden geen verdediging! Van der Sar was gestopt, ik koos voor Stekelenburg, die bij Ajax op de bank zat", herinnert Van Marwijk zich nog.

"Ik had geen rechtsback, nam Gregory van der Wiel als 19-jarige op die plek, de linksachter (Van Bronckhorst, red.) was 35 jaar en het centrale duo (Heitinga en Mathijssen) was niet de snelste…", vervolgt hij. "Tegen het einde van het toernooi zei iedereen: ’Goh, je had wereldkampioen kunnen worden met dat team’. Het ging er vooral om dat de boel goed in elkaar zat", constateert Van Marwijk.

"Mark (van Bommel) en Nigel (de Jong) waren het blok op het middenveld, de meest creatieve man, Wesley (Sneijder) ervoor. Mark en Nigel wisten dat Wesley af en toe wat liet lopen", blikt hij terug. "Ze wisten ook dat ze de bal zo snel mogelijk bij Wesley moesten brengen. Als die werd aangespeeld, gingen Kuyt en Robben al lopen. Ze waren niet allemaal vrienden, maar accepteerden alles van elkaar. Voor dat ene doel", aldus Van Marwijk.