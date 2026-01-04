Van Marwijk ziet goede ontwikkeling bij Ajax: "Moet het lef hebben"

Bert van Marwijk ziet dat de sfeer rond Ajax de laatste weken weer een stuk positiever is. Volgens de voormalig bondscoach heeft dat te maken met het aantal jeugdspelers dat de kans krijgt van Fred Grim.

Van Marwijk ziet dat de jeugd van Ajax, met spelers als Rayane Bounida, Sean Steur en Aaron Bouwman, eindelijk weer de kans krijgt. "Ik begrijp best dat je te maken hebt met verschillende lichtingen", stelt hij in de Telegraaf. "Maar je gaat niet in een keer tien spelers halen, wat is gebeurd. Dan haal je de angel eruit van het opleiden. Ajax stond altijd voor eigen jeugd, daar zijn zo ongelooflijk veel voorbeelden van. Het zou een ’must’ moeten zijn."

Volgens de oefenmeester zorgt de doorstroom van Ajax-talenten ook voor tevredenheid bij de supporters. "Het publiek is veel milder, gaat er snel achter staan. Als je dan het geluk hebt dat die jongens ook nog het verschil maken ontstaat er een heel andere sfeer in de club. Dat is het meest positieve van Ajax van het hele jaar", aldus Van Marwijk. "Je moet als trainer ook het lef hebben om talenten voor de leeuwen te gooien. En die trainer moet worden gesteund door de club."