Van Marwijk ziet verschil: "Als je dat vergelijkt met Ajax..."

Bert van Marwijk heeft met veel interesse gekeken naar de topper tussen Feyenoord en PSV. De oud-bondscoach ziet dat de clubs van Robin van Persie en Peter Bosz hun elftallen duidelijk op de rit hebben, in tegenstelling tot Ajax.

"Voor de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV, de nummers een en twee in de Eredivisie, ben ik zondag goed gaan zitten. Het is duidelijk dat die twee clubs boven de rest van de Eredivisie uitsteken. Qua resultaten doen ze het beter, maar vooral de speelstijl van beide clubs spreekt aan", schrijft Van Marwijk in zijn column voor De Telegraaf.

Volgens de oud-trainer komt dat door de helderheid waarmee beide coaches hun ploegen laten spelen. "Feyenoord en PSV voetballen makkelijker omdat alles voor de spelers bij deze twee clubs duidelijker is. Als je dat vergelijkt met Ajax, dat tegen FC Twente wel goed terugkwam, dan zie je dat ze in Amsterdam juist niet makkelijk voetballen. Ajax is nog altijd zoekende."

Van Marwijk zag het verschil tussen beide topclubs ook terug in het onderlinge duel. "Feyenoord en PSV hebben die fase van zoeken al achter de rug, al is Feyenoord nog niet eens zo lang bezig met Robin van Persie als trainer. PSV is al veel langer onder de vleugels van Peter Bosz en dat verschil kwam uiteindelijk ook naar voren in de topper van zondag."