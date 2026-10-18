Van Meenen krijgt steun: "Weggezet alsof hij er niets van kan..."
Algemeen directeuren Frank van Mosselveld en Wilco van Schaik nemen het op voor scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. Volgens de bestuurders zit Van Meenen op de juiste plek en is de kritiek op hem niet helemaal terecht. Van Mosselveld noemt de reacties op het media-optreden van Van Meenen bij ESPN zelfs "belachelijk".
In de podcast De Bestuurskamer bespreekt Frank van Mosselveld, algemeen directeur van FC Groningen, de kritiek op Van Meenen. Hij vindt dat de scheidsrechtersbaas na zijn optreden bij ESPN te hard is aangepakt. "Wat er dan ook gebeurt en daar sta ik dan wel even voor Raymond van Meenen, hij wordt dan meteen weggezet alsof hij er niets van kan en daarom gaat het zo slecht", begint Van Mosselveld.
De directeur van FC Groningen ziet juist een positieve ontwikkeling binnen de arbitrage sinds de komst van Van Meenen. "Geloof mij op één ding: sinds Raymond van Meenen er is, zie ik een heel positieve verandering ten aanzien van de hele arbitrage en scheidsrechtersgebeuren. Volgens mij is het alleen maar goed dat hij daar ook ter bescherming van zijn mensen zit. Hoe hij dan gelijk weer weggezet wordt alsof hij de reden is dat er dramatische beslissingen genomen worden, is belachelijk."
Ook Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, sluit zich aan bij de woorden van Van Mosselveld. Volgens hem hebben de clubs vertrouwen in de scheidsrechtersbaas en waarderen ze zijn openheid. "We zijn het er allemaal over eens: Raymond van Meenen zit gewoon op de goede plek, heeft het transparant gemaakt, zoekt ons op, is kritisch en kwetsbaar. Je kan ook je dag wel eens niet hebben en hij zat net op een rotmoment bij ESPN."
Van Schaik benadrukt dat de clubs tevreden zijn over Van Meenen en de kwaliteit van de Nederlandse arbitrage. Tegelijkertijd erkent hij dat er ruimte moet blijven voor kritiek. "Laat voorop staan: de clubs zijn ongelofelijk tevreden met Raymond van Meenen en onze scheidsrechters. Als we namelijk Europees kijken hebben wij echt kwaliteit. Maar wij mogen ook wel eens kritisch zijn en het gaat niet altijd goed en het is ook een verdomd moeilijk vak."
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