Van Mosselveld haalt uit: "Gevoel dat het totaal niet doordacht is"

Frank van Mosselveld heeft geen goed woord over betreffende de gang van zaken bij de gemeente Volendam omtrent het besluit geen FC Groningen-fans toe te laten bij het duel tussen Ajax en FC Groningen. De bestuurder vindt het vooral ondoordacht overkomen.

"En we voelden ons al benadeeld. Je gaat van de ArenA naar het Kras Stadion in Volendam. Dat doet wat met de recettes. Maar nu raakt het ons ook als supporters, als club en ook het sportieve aspect", zegt Van Mosselveld tegenover De Bestuurkamer. "Ik heb ook wel het gevoel dat de totstandkoming van het besluit totaal niet is overdacht door de gemeente van Volendam", is hij kritisch. "En dat vind ik wel heel erg kwalijk. Want we mogen toch aannemen dat mensen die beslissingen nemen allerlei scenario's doornemen en bekijken."

Er is amper tot niet vooruit gedacht, meent de bestuurder. "Al lang geleden was bekend welke clubs in de play-offs zouden kunnen eindigen en welke clubs er zestiende zouden kunnen worden. Dus dit was een heel realistisch scenario", meent Van Mosselveld. "En ik zou mijn stadion ook niet snel verhuren in de belangrijkste week van het jaar", voegt de bestuurder van de Groningers daar aan toe. "Want FC Volendam speelt tegen Willem II en die kunnen ook niet trainen in hun stadion en het is ook niet beschikbaar." "Maar dat terzijde. Ik vind het vooral heel bijzonder dat een burgemeester op zondagavond deze beslissing maakt. En Ajax en de KNVB waren wél aanwezig bij deze beslissing. Dan voelt het wel wrang dat wij veertien uur later op de hoogte gesteld worden", besluit hij.