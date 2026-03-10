Van Mosselveld over 'confrontatie': "Er is één malloot geweest"

Volgens Frank van Mosselveld viel de onrust met supporters na de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax (3-1) erg mee. De algemeen directeur van de Trots van het Noorden verzekert dat het om een actie van een eenling ging.

Na de wedstrijd was het gewoon rustig rond de Euroborg, vertelt Van Mosselveld in De Bestuurskamer-podcast. "We hebben maatregelen genomen om confrontatie te voorkomen en dat is hartstikke goed verlopen", laat hij weten. "Daar gebeurde eigenlijk niets. De sfeer van beide kanten was goed."

Een kilometer buiten het stadion ging het echter wel even mis, maar niet zó erg als in de media verscheen. "Er is één malloot geweest die een kleine kilometer van het stadion vanuit een bos een steen door de achterruit van een bus gegooid heeft", legt Van Mosselveld uit. "Die eenling is natuurlijk direct gearresteerd."

De supportersbussen van Ajax stopten verderop om de mensen in de geraakte bus te verplaatsen naar de andere bussen. Daar kwam de harde kern van Ajax naar buiten om verhaal te halen, weet Van Mosselveld. "Daar kwam toen ME- en politiebegeleiding bij. Dat is op een normale en nette manier gebeurd", verzekert de algemeen directeur. "Daarover heb ik allemaal wilde verhalen gelezen, maar er is buiten die eenling geen Groningen-supporter in de buurt geweest."

Van een grote confrontatie tussen beide supportersgroepen was volgens Van Mosselveld absoluut geen sprake. "Zelfs de politie zei op een gegeven moment dat ze zich bijna genoodzaakt voelden om de uit de hand gelopen berichtgeving te corrigeren. Omdat er ook volgens hen dus niets van klopte", besluit hij.