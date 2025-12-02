Van Mosselveld woest op Ajax-fans: "Dit zijn zware criminelen"

Frank van Mosselveld heeft hard uitgehaald in de podcast De Bestuurskamer. Vuurwerkincidenten zorgden er uiteindelijk voor dat het duel tussen Ajax en FC Groningen stilgelegd werd. Van Mosselveld ziet dat zijn eigen fans niet met veel respect behandeld worden en zwaar beveiligd worden, waar de Groningen-fans niets te verwijten valt.

"Bij ons wordt een net opgehangen omdat we met 1200 man zijn. Nu wil ik niet zeggen dat een net op de F-side alles tegen had gehouden, maar we zitten erbij, we kijken ernaar en we laten vijftigduizend mensen gewoon naar huis gaan", zegt Van Mosselveld bij de Bestuurskamer. "Uiteindelijk zijn dit gewoon zware criminelen. Ajax heeft een enorme veiligheidsorganisatie, maar dit heeft niet zoveel met de club te maken. Dit is gewoon criminaliteit."

"Ik weet niet of jullie de filmpjes gezien hebben? Dit is een breder en maatschappelijk probleem. Daar moet je niet van wegkijken, maar tegen optreden. Maar wel gezamenlijk", vindt Van Mosselveld. De overleden supporter Tum moest geërd worden. Zijn droom? Een stilgelegde wedstrijd. "Dit was oorlog, jongens. Dit was bizar. En het klinkt misschien gek, maar wij hadden er ook wel zin in, spelen in een volle ArenA. Omdat de druk daar nu enorm is."

Terug naar zijn eigen fans: "Ik heb er wel moeite mee dat onze supporters als criminelen worden behandeld en dat er ondertussen, terwijl al bekend was dat er wat aan ging komen, tweehonderd hooligans een deur kunnen forceren met een afgepakte sleutel en naar binnen kunnen stormen. En dan in principe letterlijk oorlogje kunnen gaan spelen."

" Als er moedwillig ellende wordt veroorzaakt, zijn er vaak bevriende clubs bij betrokken", gaat Van Mosselveld verder. "De supporters van Ajax zijn bevriend met supporters van een club in Polen. Zo lossen ze voor elkaar zaken op. En waar ze vandaan komen? Zeg het maar… Ze kwamen in ieder geval door een nooddeur waarvan de sleutel is afgepakt. Als het zo gecoördineerd gebeurt, is er geen kruid tegen gewassen. Wat dat betreft sta ik naast mijn collega’s van Ajax."