Groeten uit Grolloo
Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Mosselveld woest op Ajax-fans: "Dit zijn zware criminelen"

Rik Engelbertink
bron: De Bestuurskamer
Frank van Mosselveld
Frank van Mosselveld Foto: © BSR Agency

Frank van Mosselveld heeft hard uitgehaald in de podcast De Bestuurskamer. Vuurwerkincidenten zorgden er uiteindelijk voor dat het duel tussen Ajax en FC Groningen stilgelegd werd. Van Mosselveld ziet dat zijn eigen fans niet met veel respect behandeld worden en zwaar beveiligd worden, waar de Groningen-fans niets te verwijten valt.

"Bij ons wordt een net opgehangen omdat we met 1200 man zijn. Nu wil ik niet zeggen dat een net op de F-side alles tegen had gehouden, maar we zitten erbij, we kijken ernaar en we laten vijftigduizend mensen gewoon naar huis gaan", zegt Van Mosselveld bij de Bestuurskamer. "Uiteindelijk zijn dit gewoon zware criminelen. Ajax heeft een enorme veiligheidsorganisatie, maar dit heeft niet zoveel met de club te maken. Dit is gewoon criminaliteit."

"Ik weet niet of jullie de filmpjes gezien hebben? Dit is een breder en maatschappelijk probleem. Daar moet je niet van wegkijken, maar tegen optreden. Maar wel gezamenlijk", vindt Van Mosselveld. De overleden supporter Tum moest geërd worden. Zijn droom? Een stilgelegde wedstrijd. "Dit was oorlog, jongens. Dit was bizar. En het klinkt misschien gek, maar wij hadden er ook wel zin in, spelen in een volle ArenA. Omdat de druk daar nu enorm is."

Terug naar zijn eigen fans: "Ik heb er wel moeite mee dat onze supporters als criminelen worden behandeld en dat er ondertussen, terwijl al bekend was dat er wat aan ging komen, tweehonderd hooligans een deur kunnen forceren met een afgepakte sleutel en naar binnen kunnen stormen. En dan in principe letterlijk oorlogje kunnen gaan spelen."

" Als er moedwillig ellende wordt veroorzaakt, zijn er vaak bevriende clubs bij betrokken", gaat Van Mosselveld verder. "De supporters van Ajax zijn bevriend met supporters van een club in Polen. Zo lossen ze voor elkaar zaken op. En waar ze vandaan komen? Zeg het maar… Ze kwamen in ieder geval door een nooddeur waarvan de sleutel is afgepakt. Als het zo gecoördineerd gebeurt, is er geen kruid tegen gewassen. Wat dat betreft sta ik naast mijn collega’s van Ajax."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Marciano Vink

Vink is overtuigd van Ajacied: "Voor mij de man van de wedstrijd"

0
Menno Geelen

Menno Geelen over Ajax-zoektocht: "We zijn met mensen in gesprek"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 FC Utrecht 14 6 21
6 Ajax 13 4 20
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 13 0 20
9 Fortuna Sittard 14 -2 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd