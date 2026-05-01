Van Oevelen wees Ajax af: "Niet het verhaal waar ik op hoopte"
Kayne van Oevelen is dit seizoen één van de sterkhouders bij FC Volendam. De 22-jarige doelman, die eerder al in verband werd gebracht met een transfer naar FC Twente, scoort uitstekende cijfers in het lijstje met reddingen. Hij is dan ook verkozen tot Speler van de Maand in de Eredivisie.
"Ik had er nog wat meer kunnen pakken als ik deze twee verdedigers (Mawouna Amevor en Nick Verschuren, red.) niet voor me had", vertelt hij in een interview op de website van ESPN. "Ik weet niet hoeveel zij per wedstrijd blokken, maar het is ieder geval behoorlijk. Buiten het veld zijn het goede gasten, maar in het veld moordenaars. Ze zijn top", aldus Van Oevelen.
FC Volendam speelt in de komende weken nog tegen SC Heerenveen, Excelsior en Telstar en de ploeg van trainer Rick Kruys staat op dit moment net boven de streep. "Het is heel spannend, maar ik ga eerlijk gezegd wel goed op de druk", vervolgt hij enthousiast. "Ik hou er wel van. Je moet gewoon in je hoofd houden waarom je bent begonnen met voetballen", stelt Van Oevelen.
Van Oevelen werd anderhalf jaar geleden nog begeerd door Ajax en de de keeperstrainer van het beloftenelftal kwam op bezoek in Volendam. "Toen heb ik gezegd: 'Ik blijf lekker bij Volendam'. Ajax is natuurlijk een heel mooie club, maar het verhaal was niet waarop ik hoopte", blikt hij terug. "En hier weet ik wat ik heb, dit verlaat ik niet zomaar", besluit Van Oevelen, die bij FC Volendam nog een contract heeft tot medio 2028. Zijn marktwaarde wordt geschat op 2 miljoen euro.
Peter Bosz sprak PSV'er aan: "Had hem er graag bij gehad in Amsterdam"
'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"
PSV week voor Ajax-uit op Ibiza: "Biertje aan de lippen zetten"
Steur noemt drie voorbeelden: "Daar kijk ik echt héél graag naar"
Jordi Cruijff volgt PSV'er op de voet: "Op het hoogste niveau"
'FC Barcelona-speler wil weer vertrekken; Ajax toont interesse'
"Als dat was gelukt, dan zat Farioli nu zeker niet bij Porto"
Ajax legt PSV-supporters verbod op: kampioensschalen niet toegestaan
Janse werkt hard aan zwakke punt: "Dat gaat nu alweer veel beter"
Sutalo geeft nog niet op: "Er is zeker nog een heel grote kans"
'Garcia kan vertrekken bij Ajax; interesse van meerdere clubs'
Jaap de Groot reageert: "Dat gebeurt niet door Ajax te verkopen"
Van der Gijp begrijpt Jordi Cruijff: "Dat vind ik niet gek hoor"
Ajax-talent ambitieus: "Hoor vaak dat ik al in het eerste hoor"
Dijkshoorn kritisch: "Hij is kapot gemaakt door Johan Cruijff"
Parrott in beeld bij Ajax? "Dat is niet het allerbeste medium"
Sportmarketeer geniet van Ajax-talent: "Een toekomstige ster"
Van Gaal voorkwam Ajax-transfer: "Het was wel echt heel dichtbij"
Sylvie Meis geeft compliment aan Van der Vaart: "Geen spijt van"
Directeur Heracles steunt Ajax: "Ze voldoen aan de reglementen"
'Italiaanse media: nieuwe kans lonkt voor oud-Ajacied Noa Lang'
Kritiek op KNVB over speelronde 33: "Voetballerij is bekrompen"
'Hans Kraay tipt Ajax spits in KKD': "Die moet je halen!"
'AD: zeven Europese topclubs hebben interesse in Mika Godts'
Eijkelkamp over Ajax: "Dan wordt je afgerekend, zeker in de top"
Resterende programma's van Feyenoord, NEC, Ajax, FC Twente en AZ
Opsteker voor Hato: oud-Ajacied in het zonnetje gezet bij Chelsea
Van Hooijdonk prijst Ajacied: "Als hij het op zijn heupen heeft"
Eric Gudde aangepakt: "Alles ging naar Ajax en AZ kreeg niks"