2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Van Oevelen wees Ajax af: "Niet het verhaal waar ik op hoopte"

Kayne van Oevelen in een uitwedstrijd van FC Volendam

Kayne van Oevelen is dit seizoen één van de sterkhouders bij FC Volendam. De 22-jarige doelman, die eerder al in verband werd gebracht met een transfer naar FC Twente, scoort uitstekende cijfers in het lijstje met reddingen. Hij is dan ook verkozen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. 

"Ik had er nog wat meer kunnen pakken als ik deze twee verdedigers (Mawouna Amevor en Nick Verschuren, red.) niet voor me had", vertelt hij in een interview op de website van ESPN. "Ik weet niet hoeveel zij per wedstrijd blokken, maar het is ieder geval behoorlijk. Buiten het veld zijn het goede gasten, maar in het veld moordenaars. Ze zijn top", aldus Van Oevelen.

FC Volendam speelt in de komende weken nog tegen SC Heerenveen, Excelsior en Telstar en de ploeg van trainer Rick Kruys staat op dit moment net boven de streep. "Het is heel spannend, maar ik ga eerlijk gezegd wel goed op de druk", vervolgt hij enthousiast. "Ik hou er wel van. Je moet gewoon in je hoofd houden waarom je bent begonnen met voetballen", stelt Van Oevelen. 

Van Oevelen werd anderhalf jaar geleden nog begeerd door Ajax en de de keeperstrainer van het beloftenelftal kwam op bezoek in Volendam. "Toen heb ik gezegd: 'Ik blijf lekker bij Volendam'. Ajax is natuurlijk een heel mooie club, maar het verhaal was niet waarop ik hoopte", blikt hij terug. "En hier weet ik wat ik heb, dit verlaat ik niet zomaar", besluit Van Oevelen, die bij FC Volendam nog een contract heeft tot medio 2028. Zijn marktwaarde wordt geschat op 2 miljoen euro. 

Peter Bosz

Peter Bosz sprak PSV'er aan: "Had hem er graag bij gehad in Amsterdam"

Mats Rots in De Grolsch Veste

'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"

Jaap de Groot

Jaap de Groot reageert: "Dat gebeurt niet door Ajax te verkopen"

Paulo da Silva juicht na zijn goal voor Jong Ajax

Ajax-talent geniet in Amsterdam: "Hij heeft het naar zijn zin"

Ajax viert een doelpunt van Mika Godts

'FC Barcelona, Arsenal en Chelsea op de tribune voor Ajacied'

Wesley Sneijder

Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma

Valentijn Driessen

Driessen haalt uit: "Die gooien zich helemaal vol in Spanje"

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen: "Ajax vond het prima en gooide de boel dicht"

Peter Bosz sprak PSV'er aan: "Had hem er graag bij gehad in Amsterdam"

'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"

Van Oevelen wees Ajax af: "Niet het verhaal waar ik op hoopte"

PSV week voor Ajax-uit op Ibiza: "Biertje aan de lippen zetten"

Steur noemt drie voorbeelden: "Daar kijk ik echt héél graag naar"

Jordi Cruijff volgt PSV'er op de voet: "Op het hoogste niveau"

'FC Barcelona-speler wil weer vertrekken; Ajax toont interesse'

"Als dat was gelukt, dan zat Farioli nu zeker niet bij Porto"
