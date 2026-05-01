Van Oevelen wees Ajax af: "Niet het verhaal waar ik op hoopte"

Kayne van Oevelen is dit seizoen één van de sterkhouders bij FC Volendam. De 22-jarige doelman, die eerder al in verband werd gebracht met een transfer naar FC Twente, scoort uitstekende cijfers in het lijstje met reddingen. Hij is dan ook verkozen tot Speler van de Maand in de Eredivisie.

"Ik had er nog wat meer kunnen pakken als ik deze twee verdedigers (Mawouna Amevor en Nick Verschuren, red.) niet voor me had", vertelt hij in een interview op de website van ESPN. "Ik weet niet hoeveel zij per wedstrijd blokken, maar het is ieder geval behoorlijk. Buiten het veld zijn het goede gasten, maar in het veld moordenaars. Ze zijn top", aldus Van Oevelen.

FC Volendam speelt in de komende weken nog tegen SC Heerenveen, Excelsior en Telstar en de ploeg van trainer Rick Kruys staat op dit moment net boven de streep. "Het is heel spannend, maar ik ga eerlijk gezegd wel goed op de druk", vervolgt hij enthousiast. "Ik hou er wel van. Je moet gewoon in je hoofd houden waarom je bent begonnen met voetballen", stelt Van Oevelen.