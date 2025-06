Van Ottele onder de indruk van Ajacied: "Sterkste van allemaal"

De verdediger van Fortuna Sittard stond ook dit seizoen tegenover Brobbey. "In de Eredivisie zijn wel meer sterke jongens. De ene gebruikt zijn lichaam beter dan de ander, maar Brobbey is wel de sterkste spits van allemaal, ja", vertelt hij aan Voetbal International. "Dat zie je in de Eredivisie, maar hij heeft het ook laten zien in het Nederlands elftal. Pas nog tegen Duitsland, tegen Jonathan Tah, die centrale verdediger van Bayern München. Dat is ook echt een beer van een vent, maar die zet hij ook zo aan de kant."

De 23-jarige Van Ottele weet hoe je Brobbey het beste kan bespelen. "Vaak wil hij de bal in de voeten hebben om bij je te kunnen wegdraaien. Daar moet je handig mee omgaan. Je weet dat hij je wil gebruiken als draaischijf. Als hij de bal ingespeeld krijgt, kan je hem misschien beter een metertje extra geven en dan erin kletsen", legt hij uit. "Daarin moet je slim zijn."