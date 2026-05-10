Van Overeem teleurgesteld in Ajacied: "Je ziet het aan alle spelers"
Joris van Overeem had meer verwacht van Oscar Gloukh sinds zijn komst bij Ajax. De Heerenveen-middenvelder speelde samen met de Israëliër bij Maccabi Tel Aviv, maar zag toen al de valkuil van de miljoenenaanwinst.
"Het is een super doelgerichte speler met een enorm goede techniek", vertelt Van Overeem bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN over zijn oud-ploeggenoot bij Maccabi Tel Aviv. "Qua intensiteit is het nog niet top en als je dan in een team speelt waar het allemaal niet lekker draait. In potentie kan het een hele goede speler zijn voor Ajax."
Gloukh en Van Overeem speelden zes maanden met elkaar. Van Overeem zag direct waar de 31-jarige tekort kwam. "Hij speelde hangend aan de linkerkant, omdat er nog wel wat ontbrak in het verdedigen. Ik had verwacht als jij een paar jaar bij Red Bull Salzburg erop hebt zitten dat je wel anders binnenkomt bij Ajax", aldus Van Overeem.
"Je ziet het aan alle spelers, het is heel lastig om in een slecht draaiend Ajax uit te blinken. Ik dacht: een hele goede transfer en ik dacht ook: dit moet een succes worden. Het kan nog", besluit Van Overeem.
