Studio Sedee
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Persie: "Het was wel duidelijk dat één team wilde voetballen"

Gijs Kila
bron: ESPN
Robin van Persie
Robin van Persie Foto: © BSR Agency

Robin van Persie heeft na de 2-0 nederlaag tegen Ajax aangegeven dat hij de gewenste reactie van zijn ploeg heeft gezien. De trainer van Feyenoord hoopte in de Johan Cruijff ArenA een antwoord te krijgen na de teleurstellende Europese avond eerder deze week en zag, ondanks het verlies, vooral na rust voldoende aanknopingspunten.

"Die reactie heb ik gezien, zeker in de tweede helft", begon Van Persie in gesprek met ESPN. "De eerste helft vond ik ons het enige team dat wilde voetballen, maar daarin waren we heel slordig. In ons balbezit waren we te vaak slordig en dat waren de momenten waarop Ajax vanuit een laag blok kon counteren. Dat deden ze een aantal keer heel goed. Het was wel duidelijk vandaag dat één team wilde voetballen en dat waren wij. We hebben veel kansen gecreëerd."

Tijdens het interview kreeg Van Persie kritische vragen van Hans Kraay jr., die twijfelde of Feyenoord daadwerkelijk grote mogelijkheden had gehad. De trainer bleef bij zijn standpunt en noemde meerdere momenten. "De eerste helft met Bart en we hadden een paar mogelijkheden. De tweede helft de één-op-één kans met Ueda, die hij met rechts schoot. Met Gijs een schot net naast de kruising. We hadden met Bos een schot en Timber een moment dat hij goed doorkwam. Zo hebben we veel mogelijkheden gehad en twee counters weggegeven."

Volgens Van Persie past het spelbeeld bij de gewenste speelwijze. "Als je ziet hoe wij speelden, was het heel veel hoog aanvallen. De ballen die we verloren, zaten we er goed bij. Dit is de manier waarop wij willen spelen. Ongeacht hoe je verliest is het altijd heel zuur tegen Ajax. Alleen als je kijkt, zeker naar de tweede helft, ben ik daar heel tevreden over."

Op de vraag of hij met een minder zwaar gevoel naar huis ging, benadrukte Van Persie dat de teleurstelling overheerst. "Wel heel erg teleurgesteld. Wat ik al zeg, het maakt niet uit hoe je verliest van Ajax. Als je verliest is dat altijd heel vervelend. Alleen als je kijkt naar hoe wij willen spelen, zeker de tweede helft, hebben we dat goed gedaan. Hoe balvast wij waren, hoe snel we de bal terugwonnen en hoe hoog we op het veld stonden. Ik kan niet meer vragen. Het is dan alleen zaak dat je de kansen afmaakt. Dat hebben we vandaag niet gedaan en dan krijg je de rekening gepresenteerd."

Tot slot ging Van Persie in op de rol van zijn aanvallers en de ruimtes die Ajax liet. "Ze hebben niet heel veel impact kunnen hebben, dat is jammer, want de ruimtes lagen er wel. We hadden meer kunnen doen om ze vaker in de één-tegen-één te zetten. Zeker in de eerste helft hadden we niet genoeg diepteloopacties. Ajax dubbelt heel snel, dat was grotendeels het wedstrijdbeeld. Wij vielen hoog aan en Ajax verdedigde laag en loerde op de counter. Zeker in de tweede helft gingen we daar goed mee om."

Gerelateerd:
Fred Grim geeft Kasper Dolberg een hand

Fred Grim over Ajax-tactiek: "Vind het zelf een heel lelijk plan"

0
Davy Klaassen

Klaassen euforisch na de Klassieker: "Dat is gewoon kippenvel"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Eredivisie
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd