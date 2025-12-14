Van Persie: "Het was wel duidelijk dat één team wilde voetballen"

Robin van Persie heeft na de 2-0 nederlaag tegen Ajax aangegeven dat hij de gewenste reactie van zijn ploeg heeft gezien. De trainer van Feyenoord hoopte in de Johan Cruijff ArenA een antwoord te krijgen na de teleurstellende Europese avond eerder deze week en zag, ondanks het verlies, vooral na rust voldoende aanknopingspunten.

"Die reactie heb ik gezien, zeker in de tweede helft", begon Van Persie in gesprek met ESPN. "De eerste helft vond ik ons het enige team dat wilde voetballen, maar daarin waren we heel slordig. In ons balbezit waren we te vaak slordig en dat waren de momenten waarop Ajax vanuit een laag blok kon counteren. Dat deden ze een aantal keer heel goed. Het was wel duidelijk vandaag dat één team wilde voetballen en dat waren wij. We hebben veel kansen gecreëerd."

Tijdens het interview kreeg Van Persie kritische vragen van Hans Kraay jr., die twijfelde of Feyenoord daadwerkelijk grote mogelijkheden had gehad. De trainer bleef bij zijn standpunt en noemde meerdere momenten. "De eerste helft met Bart en we hadden een paar mogelijkheden. De tweede helft de één-op-één kans met Ueda, die hij met rechts schoot. Met Gijs een schot net naast de kruising. We hadden met Bos een schot en Timber een moment dat hij goed doorkwam. Zo hebben we veel mogelijkheden gehad en twee counters weggegeven."

Volgens Van Persie past het spelbeeld bij de gewenste speelwijze. "Als je ziet hoe wij speelden, was het heel veel hoog aanvallen. De ballen die we verloren, zaten we er goed bij. Dit is de manier waarop wij willen spelen. Ongeacht hoe je verliest is het altijd heel zuur tegen Ajax. Alleen als je kijkt, zeker naar de tweede helft, ben ik daar heel tevreden over."

Op de vraag of hij met een minder zwaar gevoel naar huis ging, benadrukte Van Persie dat de teleurstelling overheerst. "Wel heel erg teleurgesteld. Wat ik al zeg, het maakt niet uit hoe je verliest van Ajax. Als je verliest is dat altijd heel vervelend. Alleen als je kijkt naar hoe wij willen spelen, zeker de tweede helft, hebben we dat goed gedaan. Hoe balvast wij waren, hoe snel we de bal terugwonnen en hoe hoog we op het veld stonden. Ik kan niet meer vragen. Het is dan alleen zaak dat je de kansen afmaakt. Dat hebben we vandaag niet gedaan en dan krijg je de rekening gepresenteerd."

Tot slot ging Van Persie in op de rol van zijn aanvallers en de ruimtes die Ajax liet. "Ze hebben niet heel veel impact kunnen hebben, dat is jammer, want de ruimtes lagen er wel. We hadden meer kunnen doen om ze vaker in de één-tegen-één te zetten. Zeker in de eerste helft hadden we niet genoeg diepteloopacties. Ajax dubbelt heel snel, dat was grotendeels het wedstrijdbeeld. Wij vielen hoog aan en Ajax verdedigde laag en loerde op de counter. Zeker in de tweede helft gingen we daar goed mee om."