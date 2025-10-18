Van Persie imponeert: "Weet niet of Heitinga dat in zich heeft"

Volgens meesteranalyticus Aad de Mos kan John Heitinga een voorbeeld nemen aan Robin van Persie. De Feyenoord-trainer heeft geleerd het degelijke resultaatvoetbal te omarmen indien het met de frivole kunsten niet wil lukken.

De Mos denkt dat Van Persie zijn ploeg veel beter naar zijn eigen hand weet te zetten dan collega Heitinga. Ook al is het ook niet altijd met prachtig voetbal. "Niemand neemt hem dat kwalijk bij Feyenoord. Het gaat er ook om dat je als trainer aanvoelt wat nodig is. Tegen Utrecht gooit Van Persie er een spits bij en winnen ze alsnog. Dat aanvoelen. Ik weet niet of Heitinga dat in zich heeft", aldus De Mos in De Telegraaf.

Van Persie heeft in korte tijd indruk gemaakt op De Mos. "Hij is een uitdagende coach. Ik zie in Van Persie een echte trainer. Vorig jaar zag ik bij Heerenveen dingen die hij als romanticus wil laten zien. Maar Van Persie is terug op aarde. Hij is realistisch geworden en gooit ook de tent dicht als hij een wedstrijd over de streep moet trekken."

"Heitinga zal moeten laten zien dat hij een handschrift heeft. PSV en Feyenoord dragen het handschrift van hun trainer", besluit De Mos.