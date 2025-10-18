AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Van Persie imponeert: "Weet niet of Heitinga dat in zich heeft"

Sara
bron: De Telegraaf
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Volgens meesteranalyticus Aad de Mos kan John Heitinga een voorbeeld nemen aan Robin van Persie. De Feyenoord-trainer heeft geleerd het degelijke resultaatvoetbal te omarmen indien het met de frivole kunsten niet wil lukken.

De Mos denkt dat Van Persie zijn ploeg veel beter naar zijn eigen hand weet te zetten dan collega Heitinga. Ook al is het ook niet altijd met prachtig voetbal. "Niemand neemt hem dat kwalijk bij Feyenoord. Het gaat er ook om dat je als trainer aanvoelt wat nodig is. Tegen Utrecht gooit Van Persie er een spits bij en winnen ze alsnog. Dat aanvoelen. Ik weet niet of Heitinga dat in zich heeft", aldus De Mos in De Telegraaf

Van Persie heeft in korte tijd indruk gemaakt op De Mos. "Hij is een uitdagende coach. Ik zie in Van Persie een echte trainer. Vorig jaar zag ik bij Heerenveen dingen die hij als romanticus wil laten zien. Maar Van Persie is terug op aarde. Hij is realistisch geworden en gooit ook de tent dicht als hij een wedstrijd over de streep moet trekken."

"Heitinga zal moeten laten zien dat hij een handschrift heeft. PSV en Feyenoord dragen het handschrift van hun trainer", besluit De Mos. 

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Sven Mijnans en Mexx Meerdink

Mijnans vertrouwt op winst tegen Ajax: "Spelen wij altijd goed"

0
Davy Klaassen bedankt het publiek

De Mos waarschuwt Ajax: "Winnen van AZ, anders is het onhoudbaar"

0
Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd