'Van Persie kan sterkhouder mogelijk toch inzetten tegen Ajax'

Feyenoord kan zondag tegen Ajax mogelijk weer beschikken over Tsuyoshi Watanabe. Dat meldt het Algemeen Dagblad woensdag. Feyenoord speelt zondagmiddag in eigen huis de belangrijke Klassieker, maar kampt met enorme personele problemen.

Tegen Excelsior speelde Feyenoord met Jakub Moder en Thijs Kraaijveld in het centrum van de defensie. Toen zei Van Persie nog dat hij niet verwachtte dat er deze week spelers uit de ziekenboeg zouden komen voor de wedstrijd tegen Ajax. Mogelijk geldt dat dus wel voor Watanabe.

De puzzel voor Robin van Persie, die tot het einde van het seizoen gesteund zal worden door adviseur Dick Advocaat, wordt mogelijk iets makkelijker nu er goed nieuws is over Watanabe. De Japanse verdediger is op de weg terug. Ook Anel Ahmedhodzic is weer beschikbaar na zijn schorsing.