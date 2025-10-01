Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Ajax

Van Persie komt op voor Heitinga: "Vooral niet persoonlijk nemen"

Sara
bron: Feyenoord ONE
Robin van Persie en John Heitinga bij Oranje
Robin van Persie en John Heitinga bij Oranje Foto: © BSR Agency

John Heitinga kent een zeer moeizame periode bij Ajax. Op de persconferentie wordt Feyenoord-trainer Robin van Persie gevraagd hoe hij naar zijn generatiegenoot kijkt. 

"Op de eerste plaats vind ik dat niet leuk voor John. Ik ken John persoonlijk en heb een jaar of acht of negen met hem in Oranje gespeeld. Hij is een aardige vent. Hij is, ondanks dat hij al lang in het trainersvak zit, sindskort hoofdtrainer. Dan loop je gewoon tegen dingen aan. Voor hem vind ik het vervelend dat hij nu in deze fase zit, dat meen ik serieus", toont Van Persie begrip voor Heitinga op de persconferentie.  

"Het is niet leuk. Maar je moet als coach ook beseffen dat dit er ook bij hoort. En daar moet je als een kerel doorheen en ik denk dat John dat ook doet. Ik denk dat het belangrijk is dat als je trainer wordt, dat je rekening houdt met scenario's als deze. Vroeg of laat gaat dit gebeuren. Dat is bij iedere trainer zo. Maar het gaat ook weer voorbij. En je moet vooral niet dingen persoonlijk nemen", adviseert hij zijn collega bij Ajax. 

"Ik zag gister wat voorbij komen van zijn vriend Wesley (Sneijder, red.). Die vond ik best kritisch op John. Daar kan je wat van vinden, als John zijnde. Maar dat moet je eigenlijk niet doen. Je moet het niet persoonlijk maken", besluit Van Persie. 

