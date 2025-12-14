Van Persie kraakt Ajax: "Feyenoord - PSV, dat is een topwedstrijd"

Feyenoord speelde zondag tegen Ajax geen sterke wedstrijd, aldus trainer Robin van Persie. Volgens hem beperkte Ajax zich vooral tot countervoetbal, waardoor het geen topwedstrijd was. Van Persie noemt de wedstrijd van Feyenoord tegen PSV op 26 oktober wél een schoolvoorbeeld van een topwedstrijd.

Volgens Van Persie kreeg Feyenoord zondag niet alles wat het verdiende. Toch zag hij dat zijn spelers er alles aan hadden gedaan. "Ik kan niet meer van ze vragen. Wij waren de enige ploeg die wilde voetballen", zei Van Persie tegen de NOS. "Wij waren het meest dominant. Als je ziet hoe ze speelden, hoe snel ze de bal weer veroverden, dan kan ik ze weinig verwijten."

Van Persie benadrukte dat Ajax vooral op de counter speelde. "Als je naar de speelstijlen van beide teams kijkt, dan kun je dit geen topwedstrijd noemen. Ajax speelde in een laag blok en loerde op de counter, dat kan, maar wij waren dominant en geven veel weg. Een wedstrijd tussen Feyenoord en PSV, dat vind ik een topwedstrijd", aldus Van Persie.