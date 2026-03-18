Van Persie krijgt tips van Advocaat in aanloop naar Klassieker

Robin van Persie krijgt tot het einde van het seizoen steun van Dick Advocaat. De ervaren oefenmeester zal een adviserende rol op zich nemen richting de technische staf van Feyenoord.

Advocaat zal zijn adviserende rol op de achtergrond invullen en tijdens wedstrijden niet plaatsnemen op de bank van Feyenoord, zo maakt de Rotterdamse club woensdagochtend bekend. Zondag staat in De Kuip de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax op het programma. De Klassieker begint om 14:30 uur.

De 78-jarige Hagenees was tot voor kort bondscoach van Curaçao, maar besloot vanwege privéomstandigheden zijn werk neer te leggen. Het is niet de eerste keer dat de voormalig hoofdtrainer van Feyenoord in een adviserende rol actief is bij de Rotterdammers. Tien jaar geleden nam Advocaat een soortgelijke functie op zich om Giovanni van Bronckhorst te ondersteunen.