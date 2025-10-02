Van Persie na ruime nederlaag Ajax: "Werd ik wel heel blij van"

Olympique Marseille won dinsdagavond in de strijd om de Champions League met 4-0 (!) van Ajax en Igor Paixão nam twee treffers voor zijn rekening. Trainer Robin van Persie wilde niet heel diep ingaan op de ruime nederlaag van de club uit Amsterdam.

"Ik heb half gekeken en kan er geen oordeel over hebben", benadrukte de trainer van Feyenoord voor de camera van Ziggo Sport. "Maar ik heb wel de goals van Igor voorbij zien komen. Daar werd ik wel heel blij van", vertelt Van Persie over de doelpunten van de voormalig Feyenoord-aanvaller.

De Braziliaanse aanvaller was na de overwinning tegen Ajax ook zeer tevreden. "Het waren mijn eerste goals in het Stade Vélodrome", liet hij weten. "Ik hoop dat er nog meer gaan komen. Ik ben trots op het team hoe we dit gedaan hebben", besluit Paixão over de ruime zege van de Franse grootmacht.