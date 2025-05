Van Persie over Ajax-drama: "Er ontstond in een keer luid gejuich"

Robin van Persie had had woensdagavond in De Kuip niet direct door dat FC Groningen in de slotseconden de 2-2 had gemaakt tegen Ajax. De trainer van Feyenoord en zijn spelers bedankten het publiek in De Kuip toen er opeens luid gejuich ontstond.

"In eerste instantie had ik niet door wat er gebeurde", vertelt Van Persie op de persconferentie, geciteerd door VoetbalPrimeur. "Wij stonden bij vak S en de spelers werden af en aan naar voren geroepen. Dat gebeurt wel vaker, dat is hartstikke mooi. Toen ontstond er in een keer luid gejuich."

"Ik moest heel eventjes schakelen. Ik dacht: Oh, is er wat gebeurd? En toen kreeg ik al snel door wat er was gebeurd, er was een doelpunt gemaakt op een ander veld. Dat bleek achteraf een belangrijke te zijn", lacht de Feyenoord-trainer.