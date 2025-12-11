De Bestuurskamer
Ferry de Haan haalt uit naar Ajax: "Dat is bovendien gekkenwerk"
Van Persie over Ajax: "Interesseert me niet veel wat ze gaan doen"

Arthur
Robin van Persie staat de pers te woord
Robin van Persie staat de pers te woord Foto: © Pro Shots

Aankomend weekend staat de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord weer op het programma. Beide clubs komen deze week Europees in actie, en Robin van Persie sprak voorafgaand aan het duel met de Rotterdammers over de topper en keek naar Ajax.

Bij Ajax voerde Fred Grim woensdagavond tegen Qarabağ FK enkele wijzigingen door. Van Persie merkte het op, maar geeft er verder weinig om. "Zeven wissels, misschien heb ik voor inspiratie gezorgd", vertelt de oud-topvoetballer, verwijzend naar zijn vele wissels in het duel van Feyenoord tegen SC Braga, terwijl hij lacht tijdens de persconferentie. 

Toch lijkt het Van Persie weinig te deren wat de Amsterdammers wisselen, zo stelt hij. "Maar verder interesseert het mij niet heel veel wat ze doen. We zien het zondag wel."

