Van Persie reageert op Ajax-nieuws: "Ik vind het heel vervelend"

Joram
bron: NOS
Robin van Persie
Robin van Persie Foto: © Pro Shots

Robin van Persie reageerde zondagavond kort op het ontslag van Fred Grim bij Ajax. Het nieuws bereikte hem direct na het teleurstellende 3-3 gelijkspel van Feyenoord tegen NAC Breda. De trainer van de Rotterdammers noemt het ‘heel vervelend’, maar maakt zich geen zorgen over zijn eigen positie.

"Ik heb het net gelezen. Ik vind het heel vervelend", zegt Van Persie tegenover de NOS. Grim treedt terug als interim-trainer en keert terug naar zijn oude rol als Head of Coaching, terwijl Oscar García het seizoen afrondt bij Ajax. "Het is altijd heel vervelend als je wordt ontslagen. Ik weet ook niet wat ik daar meer over moet zeggen, het is een keuze die vanuit Ajax wordt gemaakt. En leuk is anders."

Ondanks de zorgen bij Fred Grim blijft Van Persie nuchter over zijn eigen werk bij de club. "Ik maak me niet zo snel zorgen. Ik doe alles, iedere keuze, iedere dag voor de club. Mijn enige belang is om Feyenoord te helpen. Daarin gaan dingen goed, daarin verbeteren we dingen willen en werken we heel intens met elkaar. En feitelijk staan we nu tweede", aldus Van Persie. 

