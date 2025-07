Van Persie stelt doel: "Dat zal bij Ajax niet anders moeten zijn"

Feyenoord is al aardig wat spelers verloren deze transferperiode, maar toch blijft Robin van Persie ambitieus. De trainer ziet dat de Rotterdammers zelf ook heel actief zijn op de transfermarkt, met aankopen als Sem Steijn, Valente, Borges en Watanabe. De doelstelling is duidelijk.

"De doelstelling is uiteraard kampioen worden. Een club als Feyenoord moet voor het kampioenschap gaan. Dat zal bij PSV en Ajax niet anders moeten zijn", zegt Van Persie tegen Voetbal International. "Er kan er maar één het uiteindelijk worden, dus makkelijk zal het zeker niet zijn. Maar daar werken we wel elke dag keihard voor met iedereen."

Ook in Europa gaat Van Persie voor het hoogst haalbare. "We gaan voor heel veel uitdagingen staan met elkaar, waarin het ook wel eens tegen zal zitten, maar daar moeten we doorheen. Europees is de groepsfase van de Champions League halen het doel, dat lijkt me logisch. Als je met die play-offs meedoet, wil je het ook halen."