Van Polen adviseert Ajax-talent: "Hij moet het krachthonk in"

Ajax won afgelopen weekend in eigen huis met 2-0 van FC Volendam en Rayane Bounida nam twee assists voor zijn rekening bij de goals van Youri Baas. Kenneth Perez en Bram van Polen toonden zich bij Dit Was Het Weekend vol lof over de 19-jarige Belg.

"Ik dacht vooraf dat hij veel meer een showmannetje was", vertelt de Deense analyticus. "Eigenlijk vind ik hem best zakelijk. Met voorzetten, corners, dat soort dingen", legt Perez uit. Van Polen is het eens met zijn collega. "Zijn corners waren een soort verademing. Lekker om te zien", reageert hij.

"Dat hij vaardig is aan de bal en tussen de linies kan spelen, wisten de meesten al", vervolgt de voormalig PEC Zwolle-speler op de website van ESPN. "Maar tegen Volendam bewoog hij ook de diepte in en richting de zijkant. Dan wordt zijn spel wat dynamischer. Dat komt hem en Ajax ten goede", aldus Van Polen, die nog wel een duidelijk verbeterpunt ziet. "Hij moet het krachthonk in. Hij wordt makkelijk opzijgezet. Daarin moet hij zakelijker worden."