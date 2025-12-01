Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Van Polen baalt bij Ajax: "Kleine ventjes huilen in het stadion"

Arthur
bron: ESPN
Bram van Polen
Bram van Polen Foto: © BSR Agency

ESPN sprak na speelronde veertien met Bram van Polen over het afgelopen voetbalweekend. De analist keek met verbazing en afschuw naar de gebeurtenissen in de Johan Cruijff Arena en deelt zijn indruk van een incident dat het voetbal overschaduwde.

Van Polen gaat in op wat er gebeurde in de Johan Cruijff Arena. "Ik snap best dat je zo’n overleden vriend wilt eren, maar dat kan toch ook met een spandoek? Het leek wel of de oorlog uitbrak, het was echt bizar. Ik vond Nijhuis goed reageren, hij was meteen keihard in zijn oordeel. Het lijkt erop dat het doelbewust was om de wedstrijd te laten staken. Dit had ook niks meer met eren te maken."

De analist gaat nog even door. "Het lijkt wel steeds extremer te worden. Zou het een soort bewijsdrang zijn tussen supportersgroepen? Als je dan de beelden ziet van die kleine ventjes die moeten huilen in het stadion, dat is vreselijk. Ik snap dat we er na zo'n weekend niet omheen kunnen, maar eigenlijk wil ik het ook niet te veel aandacht geven", besluit hij.

Lees meer:
