Van Polen geeft Ajacied advies: "Moet zijn kop kaal scheren"

"Heel stabiel, verdedigend ook. En hij was van waarde met zijn kopgoals. Ik vond vooral die eerste wel indrukwekkend, omdat hij eigenlijk twee man van FC Volendam aan de kant drukte. Dat stukje fysiek is echt beter aan het worden", begint Van Polen na afloop bij ESPN.

"Hij is gewoon heel vast", vervolgt de oud-voetballer. "Het is een intelligente speler. Daar houd ik persoonlijk altijd van, want zij kunnen situaties lezen. Als centrale moet je echt kunnen 'lezen', dat doet hij steeds beter. We hadden het er voor de wedstrijd over: dat hij steeds stapjes zet. Dat heeft hij deze wedstrijd ook weer gedaan."

Milan van Dongen wil weten wat Baas nog moet verbeteren. "Waarom is hij geen Virgil van Dijk?", vraagt de presentator. "Hij moet zijn kop kaal scheren", reageert Van Polen lachend. "Hij moet gewoon zo'n monster worden. Dat hoop je dan. Hij heeft natuurlijk best wel een lief uiterlijk. Het slaat nergens op, want we hebben het helemaal niet over het voetballende gedeelte, maar de échte verdedigers, bam, die staan er. Dat heb je bij hem nog niet altijd."