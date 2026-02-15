Van Polen kritisch op Ajacied: "Hij heeft dat de laatste weken niet"

Bram van Polen is zeer enthousiast over Ajax-talent Rayane Bounida, maar ziet ook nog ruimte voor ontwikkeling. Volgens de oud-voetballer is Mika Godts doelgerichter dan de jongeling.

Bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN laat Kraay Jr. zich lovend uit over Godts. Van Polen gaat mee in de positiviteit rondom de ontwikkeling van de creatieve linksbuiten. "Hij is meer op zoek naar de goal. Bounida heeft dat de laatste weken niet. Die blijft met zijn voorzetten een beetje uit de box."

Godts is volgens de voormalig verdediger van PEC Zwolle wel voortdurend op zoek naar het doel. "Hij weet op de juiste posities te komen om tot doelpunten en assists te komen. Je krijgt op een gegeven moment ook het gevoel: daar gaan die balletjes vallen", besluit de analist.