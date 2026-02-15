Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax

Van Polen kritisch op Ajacied: "Hij heeft dat de laatste weken niet"

Sara
bron: ESPN
Rayane Bounida en Davy Klaassen
Rayane Bounida en Davy Klaassen Foto: © BSR Agency

Bram van Polen is zeer enthousiast over Ajax-talent Rayane Bounida, maar ziet ook nog ruimte voor ontwikkeling. Volgens de oud-voetballer is Mika Godts doelgerichter dan de jongeling. 

Bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN laat Kraay Jr. zich lovend uit over Godts. Van Polen gaat mee in de positiviteit rondom de ontwikkeling van de creatieve linksbuiten. "Hij is meer op zoek naar de goal. Bounida heeft dat de laatste weken niet. Die blijft met zijn voorzetten een beetje uit de box."

Godts is volgens de voormalig verdediger van PEC Zwolle wel voortdurend op zoek naar het doel. "Hij weet op de juiste posities te komen om tot doelpunten en assists te komen. Je krijgt op een gegeven moment ook het gevoel: daar gaan die balletjes vallen", besluit de analist.

Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

Grim verklaart keuzes Ajax-opstelling: "Dacht ik wel over na"

Ajax viert de 4-1

Kraay Jr. zeer lovend over Ajacied: "Als díe het niet redt…"

Ajax
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

Erik ten Hag in De Grolsch Veste

"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

