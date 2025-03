Van Polen lyrisch: "Francesco Farioli heeft dat er zó ingeramd"

In de zomer was er veel te doen over de fitheid van veel Ajacieden, maar dat is inmiddels wel anders. "Als je de eerste en tweede seizoenshelft naast elkaar legt, dan valt op hoe fit ze zijn. Dat zit met name in die high intensity-sprintjes. Ik vind het leuk om dat af en toe terug te zien", begint Van Polen in Goedemorgen Eredivisie. "Daar zijn ze enorm in verbeterd tijdens de tweede seizoenshelft. Het is al vaker over de intensiteit gegaan bij Ajax, maar Farioli heeft dat er zó ingeramd."

Van Polen ziet dat Ajax enorm veel energie in de wedstrijd kan leggen. "Als ze de bal verliezen, sprinten ze allemaal terug. Dat is nu typisch Ajax", legt hij uit. "Bij balverlies zakt de vijfde man terug in het blok en dan is het heel moeilijk om erdoorheen te komen."