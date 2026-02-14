Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Polen lyrisch over Ajacied met branie: "Is ook geen dom ventje"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Rayane Bounida aan de bal
Rayane Bounida aan de bal Foto: © Pro Shots

Bram van Polen en Marciano Vink vinden dat Rayane Bounida zich geweldig ontwikkelt. De negentienjarige Belg scoorde voor het eerst in de Eredivisie tegen Fortuna Sittard.

"Hij heeft een bepaalde branie, ik vind dat wel mooi", zegt van Polen tegenover ESPN. "Het is ook geen dom ventje. Soms zie je weleens een interview dat je denkt: ja, vriend, je snapt er echt geen ene reet van. Dat is bij hem niet."

Van Polen is ook fan van Bounida vanwege het feit dat hij tweebenig is. "Dat is echt een wapen. Dat is zo lekker, helemaal vanuit zijn positie. Dat je op iemand af kunt dribbelen en links en rechts om die gasten heen kunt. En dan ook nog zo kort schieten, dat is zo moeilijk te verdedigen."

Wel verwacht Marciano Vink dat Bounida centraal op het veld nog beter kan zijn dan op de flanken. "Op tien is hij echt dodelijk", ziet hij. "Zijn tweebenigheid is echt ongekend. Aan deze jongen gaat België nog heel veel plezier beleven, of hij moet voor Marokko kiezen."

Vink denkt dat de druk op de speler wel meevalt: Bounida wordt al jaren gezien als een wonderkind. "Hij is zo gewend aan druk. Voor Ajax 1 spelen is voor hem niet zoals voor anderen. Hij is gewoon in een speeltuin, hij gaat voetballen."

Gerelateerd:
Davy Klaassen tegen Fortuna

Klaassen na 'Belgisch' avondje in ArenA: "Ze zijn met teveel"

0
Ajax viert de goal van Mika Godts tegen Fortuna

Ajax verslaat Fortuna Sittard gemakkelijk, maar verliest Zinchenko

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Rayane Bounida
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

0
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties