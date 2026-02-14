Van Polen lyrisch over Ajacied met branie: "Is ook geen dom ventje"

"Hij heeft een bepaalde branie, ik vind dat wel mooi", zegt van Polen tegenover ESPN. "Het is ook geen dom ventje. Soms zie je weleens een interview dat je denkt: ja, vriend, je snapt er echt geen ene reet van. Dat is bij hem niet."

Van Polen is ook fan van Bounida vanwege het feit dat hij tweebenig is. "Dat is echt een wapen. Dat is zo lekker, helemaal vanuit zijn positie. Dat je op iemand af kunt dribbelen en links en rechts om die gasten heen kunt. En dan ook nog zo kort schieten, dat is zo moeilijk te verdedigen."

Wel verwacht Marciano Vink dat Bounida centraal op het veld nog beter kan zijn dan op de flanken. "Op tien is hij echt dodelijk", ziet hij. "Zijn tweebenigheid is echt ongekend. Aan deze jongen gaat België nog heel veel plezier beleven, of hij moet voor Marokko kiezen."

Vink denkt dat de druk op de speler wel meevalt: Bounida wordt al jaren gezien als een wonderkind. "Hij is zo gewend aan druk. Voor Ajax 1 spelen is voor hem niet zoals voor anderen. Hij is gewoon in een speeltuin, hij gaat voetballen."