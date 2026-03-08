Het laatste Ajax Nieuws
Van Polen lyrisch over Ajax-huurling: "Hij was weer zó goed"
Bram van Polen Foto: © BSR Agency
Bram van Polen is erg te spreken over Dies Janse. De verdediger van FC Groningen speelde zaterdag een sterke wedstrijd tegen zijn broodheer Ajax.
De jonge verdediger is bezig aan een sterk seizoen op huurbasis in Groningen. "Hij was weer zó goed. Hij had Weghorst echt in de binnenzak. Het was een genot om naar te kijken", merkt Van Polen zondagochtend op in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Hij heeft wel echt een patent op ballen tussen de linies en is goed in het doordekken. Weghorst had het heel lastig."
Ook Mike van der Hoorn is positief over de negentienjarige Janse. De verdediger van FC Utrecht voorziet een mooie toekomst voor het Ajax-product. "Hij heeft wat een moderne centrale verdediger nodig heeft", merkt hij op.
