Van Polen merkt 'publiek geheim' rond Ajax op: "Dat is een schande"
Bij ESPN is donderdagavond gesproken over de afwezigheid van Ko Itakura en Josip Šutalo bij Ajax in het duel met FC Groningen. Volgens Jan Joost van Gangelen zou Šutalo met het oog op het WK geen trek hebben in de play-offs, iets wat Bram van Polen bij ESPN 'een schande' noemt.
Verslaggeefster Aletha Leidelmeijer vroeg Ajax-trainer García of Itakura en Sutalo al bezig zijn met het WK. De Spanjaard wilde er niet op ingaan. "García ontweek de vraag een beetje en zei: Ik focus me alleen op de spelers die er echt willen staan vandaag. Dat geldt dus niet voor bijvoorbeeld Sutalo", zegt Van Gangelen.
"Het lastige hieraan is dat je het niet hard kunt maken, of ze wel of geen zin hebben", reageert Van Polen. Van Gangelen: "Dat proef je wel, toch?" De voormalig PEC Zwolle-speler vindt dat 'gevaarlijk'. "Omdat je het niet zeker weet. Dan ga je lopen gissen."
"Volgens mij is het een beetje een publiek geheim", zegt Van Gangelen. "Stel dat het zo is, dan is dat natuurlijk echt een schande", vindt Van Polen. "Je wordt betaald door je werkgever. Dit zijn beslissende potjes voor je club. Dan moet je die, mits je fit bent, gewoon spelen."
Mika Godts krijgt gebaar van Vaessen dat voor opschudding zorgt
Davy Klaassen na zege: "Dat interesseert me allemaal niet"
Van Polen merkt 'publiek geheim' rond Ajax op: "Dat is een schande"
Ajax zet stap richting Conference League na zege in play-offs
Bassey deelt zijn ervaringen: "Wat je bij Ajax doet, kost tijd"
Cruijf maakt 'weinig' indruk: "Hij moet een keer Sneijder opbellen"
Bounida zit bij laatste voorselectie Marokko en maakt kans op WK
Ajax in Volendam tegen FC Groningen: deze 11 spelers starten
Rob Jansen adviseert Jordi Cruijff: "Zij gaan niets toevoegen"
Dies Janse moet Ajax pijn doen: "Ga mijn uiterste best doen"
Oud-Ajacied begrijpt niks van transfer Feyenoord: "Waarom zou je?"
Noa Vahle biecht 'vreemdgaan' op: "Het spijt me echt enorm"
Johan Derksen kritisch: "Als het alternatief Wout Weghorst is..."
Sébastien Haller stellig over play-offs: "Zij zijn de favoriet!"
Kwakman laat licht schijnen op play-offs: "Heb een zwak voor ze"
'Hans Kraay tipt parel voor Ajax': "Een heerlijke middenvelder"
Ajax kan Conference League goed gebruiken: "Dat tikt gewoon aan"
El Ahmadi waarschuwt: "Vooral dan is FC Groningen een goede ploeg"
Wim Kieft ziet probleem Ajacied: "Dan had hij er dertig gemaakt"
Sneijder over Ajacieden: "Die dachten dat ze gelijk weg konden"
Farioli verbaasd: "Ik leverde vorig jaar bij Ajax beter werk"
Rafael van der Vaart aangeschoten op tv: "De wijntjes vielen zwaar"
Lukkien en FC Groningen klaar voor Ajax: "Gaat ons enorm helpen"
Perez: "Duel tegen Ajax had in Groningen gespeeld moeten worden"
Pasveer-terugkeer eindigt in teleurstelling: doelman clubloos
René van der Gijp haalt uit: "Dan ga je toch niet naar Ajax?!"
Van der Vaart wekt ergernis bij Studio Voetbal: "Was hij dronken?"
Weghorst onderweg naar andere club? "Hij zoekt een huis hier"
Nijland voorspelt Ajax - FC Groningen: "Daar zijn ze niet blij"
"Ajax zou in de Conference League mee kunnen doen om de eindzege"