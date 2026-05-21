Van Polen merkt 'publiek geheim' rond Ajax op: "Dat is een schande"

Cherine
Bram van Polen
Bram van Polen

Bij ESPN is donderdagavond gesproken over de afwezigheid van Ko Itakura en Josip Šutalo bij Ajax in het duel met FC Groningen. Volgens Jan Joost van Gangelen zou Šutalo met het oog op het WK geen trek hebben in de play-offs, iets wat Bram van Polen bij ESPN 'een schande' noemt.

Verslaggeefster Aletha Leidelmeijer vroeg Ajax-trainer García of Itakura en Sutalo al bezig zijn met het WK. De Spanjaard wilde er niet op ingaan. "García ontweek de vraag een beetje en zei: Ik focus me alleen op de spelers die er echt willen staan vandaag. Dat geldt dus niet voor bijvoorbeeld Sutalo", zegt Van Gangelen.  

"Het lastige hieraan is dat je het niet hard kunt maken, of ze wel of geen zin hebben", reageert Van Polen. Van Gangelen: "Dat proef je wel, toch?" De voormalig PEC Zwolle-speler vindt dat 'gevaarlijk'. "Omdat je het niet zeker weet. Dan ga je lopen gissen."  

"Volgens mij is het een beetje een publiek geheim", zegt Van Gangelen. "Stel dat het zo is, dan is dat natuurlijk echt een schande", vindt Van Polen. "Je wordt betaald door je werkgever. Dit zijn beslissende potjes voor je club. Dan moet je die, mits je fit bent, gewoon spelen."

