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Van Polen met transferadvies voor Ajax: "Zie hem die stap wel maken"

Stefan
Bram van Polen
Bram van Polen Foto: © MTB-Photo

FC Twente was donderdagavond met 1-0 te sterk voor FC Thun. Bram van Polen vond Bart van Rooij een prima wedstrijd spelen en verwacht dan ook dat Enschede niet de laatste halte in zijn carrière zal zijn. Van Polen denkt dat een stap naar Ajax, Feyenoord of PSV zeker nog in het vat zit voor Van Rooij.

"Vooral in het begin van het seizoen had hij het ook Europees lastig", vertelt Van Polen in De Oosttribune van RTV Oost. "Dat hoor je wel bij meer spelers: als er veel speelt, zoals transfergeruchten, dan zijn ze vaak ook wel met hun koppie niet helemaal bij het spel. Ik had het idee dat je dat wel een beetje aan Van Rooij kon zien."

"Gisteren (donderdagavond, red.) zag ik wel een paar momenten... Hij kan zó laag en kort zitten op die aanvallers", gaat hij verder. "Een verschrikkelijke back om tegenover te staan als aanvaller. Nog los van dat hij er overheen kan klappen. Ik zie hem wel een stap maken naar de top drie. Vorig jaar draaide hij een heel stabiel seizoen en bij NEC vond ik hem ook altijd al een aardige speler. En ik denk dat er nog meer rek in zit."

Ook oud-FC Twente-trainer Gertjan Verbeek ziet het zitten in Van Rooij. "Dit is zo'n speler die zich steeds vastklampt aan een hoger niveau. Hij is er misschien wel aan toe om een stap hogerop te maken om zichzelf telkens weer opnieuw te kunnen uitdagen en uitvinden. Ik denk dat hij bij PSV absoluut basisspeler zou zijn", aldus Verbeek.

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