Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Van Polen over Ajacied: "Dan moet je afscheid van elkaar nemen"

Gijs Kila
bron: ESPN
Bram van Polen
Bram van Polen Foto: © BSR Agency

Brian Brobbey lijkt bezig aan zijn laatste dagen als speler van Ajax. Tegen Heracles Almelo zat hij zondag weer bij de selectie, mogelijk voor de laatste keer. Verschillende clubs hebben interesse in de spits, en Bram van Polen begrijpt wel waarom een vertrek aanstaande is.

"Als je alle geluiden hoort, krijg je het idee dat ze uit elkaar zullen gaan", zei de routinier van PEC Zwolle bij ESPN. Van Polen leeft mee met Brobbey. "Ik hoop voor hem dat hij weer een beetje het voetbalgeluk gaat vinden. Daar moet hij naar op zoek."

Volgens Van Polen is Brobbey veel beter dan hij vorig seizoen liet zien. "Toen was hij ongelukkig, maar het jaar ervoor speelde ik nog regelmatig tegen hem en toen was hij een heel lastige tegenstander. Hopelijk voor hem gaat hij dat weer terugvinden."

Dat Stade Rennes al een bod heeft uitgebracht op de Amsterdammer, verbaast hem niet. "Als het op een gegeven moment geen gelukkig huwelijk meer is, dan moet je misschien een keer afscheid van elkaar nemen", aldus Van Polen. "Ook gezien zijn privésituatie hoop ik dat hij weer gelukkig gaat worden en kan terugkijken op een enigszins geslaagde terugkeer bij Ajax."

