Kick-off Podcast
Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Polen over Ajacied: "Moet jij niet meer goals maken vriend"

Arthur
bron: ESPN
Bram van Polen
Bram van Polen Foto: © Pro Shots

Bram van Polen hoopt dat Ajax-verdediger Owen Wijndal in de toekomst vaker voor doelpunten of assists kan zorgen. De oud-voetballer sprak de vleugelverdediger onlangs aan, met het oog op zijn team in ESPN Fantasy Voetbal, waarin spelers punten kunnen verdienen met hun acties.

"Ik had laatst Ajax en ik had Wijndal in mijn team", vertelt Van Polen bij ESPN. Tijdens de wedstrijd kon hij zich dan ook niet inhouden. "Ik heb hem wel even aangesproken. Ik zei tegen Wijndal: 'Moet je niet wat meer assists en goals maken, vriend?' Dat zou lekker zijn voor mijn elftal", vertelt hij lachend. "Hij ging z’n best doen, zei hij."

Van Polen beperkt zich niet alleen tot Wijndal. "Ik heb het ook al een keer tegen Sem Steijn gezegd. Ik probeer links en rechts wel even het spel te beïnvloeden als het kan." De oud-verdediger stopte vorig seizoen na meer dan 450 wedstrijden voor PEC Zwolle met actief voetballen en is tegenwoordig regelmatig te zien als analist bij ESPN.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Marley Alvarez Perez

'Ajax-talent krijgt dramatisch nieuws en is maanden afwezig'

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Owen Wijndal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Peter Bosz

Peter Bosz spoedig naar Ajax? "Zijn contract bij PSV loopt af"

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd