Van Polen over Ajacied: "Moet jij niet meer goals maken vriend"

Bram van Polen hoopt dat Ajax-verdediger Owen Wijndal in de toekomst vaker voor doelpunten of assists kan zorgen. De oud-voetballer sprak de vleugelverdediger onlangs aan, met het oog op zijn team in ESPN Fantasy Voetbal, waarin spelers punten kunnen verdienen met hun acties.

"Ik had laatst Ajax en ik had Wijndal in mijn team", vertelt Van Polen bij ESPN. Tijdens de wedstrijd kon hij zich dan ook niet inhouden. "Ik heb hem wel even aangesproken. Ik zei tegen Wijndal: 'Moet je niet wat meer assists en goals maken, vriend?' Dat zou lekker zijn voor mijn elftal", vertelt hij lachend. "Hij ging z’n best doen, zei hij."

Van Polen beperkt zich niet alleen tot Wijndal. "Ik heb het ook al een keer tegen Sem Steijn gezegd. Ik probeer links en rechts wel even het spel te beïnvloeden als het kan." De oud-verdediger stopte vorig seizoen na meer dan 450 wedstrijden voor PEC Zwolle met actief voetballen en is tegenwoordig regelmatig te zien als analist bij ESPN.